Flucht vor Polizei: NFL-Profi festgenommen

Football-Profi James Pearce Jr. von den Atlanta Falcons ist wegen eines mutmaßlichen häuslichen Zwischenfalls in Florida festgenommen worden. Er habe zudem bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto einen Unfall gehabt, teilten die Behörden mit. Laut Polizeiangaben soll es zuvor zu einem Streit mit Basketballspielerin Rickea Jackson vom WNBA-Team der Los Angeles Sparks gekommen sein. Den Gefängnisakten zufolge wird Pearce angeklagt.
Die Höhe der Kaution wurde für die einzelnen Anklagepunkte noch nicht festgelegt. Von Pearce oder einem Anwalt lag zunächst keine Stellungnahme vor.
Falcons bestätigen Vorfall
Die Falcons gaben in einer Erklärung bekannt, dass sie von der Festnahme Kenntnis haben. „Wir sind über einen Vorfall mit James Pearce Jr. in Miami informiert“, teilten die Falcons laut US-Medien mit. „Wir sammeln derzeit weitere Informationen und werden uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zu dem laufenden Gerichtsverfahren äußern.“
Pearce, 22 Jahre alter Erstrunden-Pick der Atlanta Falcons, stand für sein Team in der am Sonntag zu Ende gehenden NFL-Saison in allen Partien auf dem Feld. Bei der Wahl zum besten Defensiv-Rookie des Jahres belegte er am Ende seiner ersten NFL-Saison den dritten Platz. Basketballerin Jackson wurde 2024 in das Rookie-Team des Jahres der nordamerikanischen Frauen-Profiliga gewählt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.