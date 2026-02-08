Flucht vor Polizei: NFL-Profi festgenommen

Football-Profi James Pearce Jr. von den Atlanta Falcons ist wegen eines mutmaßlichen häuslichen Zwischenfalls in Florida festgenommen worden. Er habe zudem bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto einen Unfall gehabt, teilten die Behörden mit. Laut Polizeiangaben soll es zuvor zu einem Streit mit Basketballspielerin Rickea Jackson vom WNBA-Team der Los Angeles Sparks gekommen sein. Den Gefängnisakten zufolge wird Pearce angeklagt.