Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Nach Streit

Flucht vor Polizei: NFL-Profi festgenommen

US-Sport
08.02.2026 10:28
James Pearce Jr.
James Pearce Jr.(Bild: AP/Danny Karnik)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Football-Profi James Pearce Jr. von den Atlanta Falcons ist wegen eines mutmaßlichen häuslichen Zwischenfalls in Florida festgenommen worden. Er habe zudem bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto einen Unfall gehabt, teilten die Behörden mit. Laut Polizeiangaben soll es zuvor zu einem Streit mit Basketballspielerin Rickea Jackson vom WNBA-Team der Los Angeles Sparks gekommen sein. Den Gefängnisakten zufolge wird Pearce angeklagt.

0 Kommentare

Die Höhe der Kaution wurde für die einzelnen Anklagepunkte noch nicht festgelegt. Von Pearce oder einem Anwalt lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Falcons bestätigen Vorfall
Die Falcons gaben in einer Erklärung bekannt, dass sie von der Festnahme Kenntnis haben. „Wir sind über einen Vorfall mit James Pearce Jr. in Miami informiert“, teilten die Falcons laut US-Medien mit. „Wir sammeln derzeit weitere Informationen und werden uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zu dem laufenden Gerichtsverfahren äußern.“

Pearce, 22 Jahre alter Erstrunden-Pick der Atlanta Falcons, stand für sein Team in der am Sonntag zu Ende gehenden NFL-Saison in allen Partien auf dem Feld. Bei der Wahl zum besten Defensiv-Rookie des Jahres belegte er am Ende seiner ersten NFL-Saison den dritten Platz. Basketballerin Jackson wurde 2024 in das Rookie-Team des Jahres der nordamerikanischen Frauen-Profiliga gewählt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
137.984 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
133.542 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
116.101 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr US-Sport
Nach Streit
Flucht vor Polizei: NFL-Profi festgenommen
NBA
Cavaliers besiegen beim Harden-Debüt Sacramento
Super-Bowl-Ticker
LIVE ab 0.30 Uhr: Seahawks gegen Patriots!
Beim Super Bowl
„Gut, dass die NFL ein politisches Zeichen setzt“
NBA
Detroit lässt New York im Schlagerspiel verblassen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf