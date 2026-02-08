Demenzkranke verschwindet – von Spürhund gefunden

Dramatische Stunden in Wien: Ein Mann schlug in der Donaustadt gegen 3.45 Uhr Alarm. Seine 87-jährige Mutter, die an Demenz leidet, hatte gegen 23 Uhr die Wohnung verlassen – und war nicht mehr zurückgekehrt.
Zu dem beunruhigenden in der Nacht auf den 2. Februar gekommen. Sofort startete die Polizei eine großangelegte Suchaktion. Mehrere Streifenwagen rückten aus, unterstützt von einem Polizeidiensthundeführer und seinem Spürhund „Loris vom Heustadlwasser“. Mit einem persönlichen Gegenstand der Vermissten nahm der Hund die Fährte auf – mit Erfolg ...
Mutter verlor die Orientierung
Rund drei Kilometer führte die Spur quer durch das Stadtgebiet. Schließlich entdeckte „Loris“ eine ältere Frau, die offenbar orientierungslos auf einem Weg unterwegs war. Es war tatsächlich die gesuchte 87-Jährige.
Wohlauf wieder nach Hause gebracht
Die Pensionistin war wohlauf, hatte jedoch nicht mehr alleine nach Hause gefunden. Die Einsatzkräfte brachten sie sicher zurück in ihre Wohnung, wo sie ihrem erleichterten Sohn übergeben wurde.
Der Mann zeigte sich tief bewegt und dankbar – besonders gegenüber dem vierbeinigen Helden „Loris“, der einmal mehr bewies, wie unverzichtbar Polizeidiensthunde im Einsatz sind.
