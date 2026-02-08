Ronaldo, Haaland, Musiala: GAK-Mann kennt sie alle

Der GAK startet am Sonntag beim WAC in die Frühjahrssaison. Neuzugang Mathias Olesen wird in Wolfsberg sein Debüt im roten Trikot geben. Abstiegskampf kennt er bereits aus der Deutschen Bundesliga Doch der luxemburgische Teamspieler kickte auch bereits gegen die absoluten Top-Stars der Welt. Cristiano Ronaldo oder Erling Haaland waren jedoch nicht seine härtesten Gegenspieler bisher.
Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappe oder Jamal Musiala – die Liste an prominenten Gegenspielern mit dem luxemburgischen Nationalteam und Köln ist lang. „Mein härtester Gegenspieler war aber Jude Bellingham, als er noch bei Dortmund gespielt hat. Gegen ihn habe ich in der Bundesliga zweimal gekickt“, erinnert sich Mathias Olesen an den jetzigen Mittelfeldspieler von Real Madrid zurück. „Der ist schon ein verdammt guter Spieler.“
