Ronaldo, Haaland, Musiala: GAK-Mann kennt sie alle

Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappe oder Jamal Musiala – die Liste an prominenten Gegenspielern mit dem luxemburgischen Nationalteam und Köln ist lang. „Mein härtester Gegenspieler war aber Jude Bellingham, als er noch bei Dortmund gespielt hat. Gegen ihn habe ich in der Bundesliga zweimal gekickt“, erinnert sich Mathias Olesen an den jetzigen Mittelfeldspieler von Real Madrid zurück. „Der ist schon ein verdammt guter Spieler.“