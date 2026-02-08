Feuerwehr verfolgte rauchenden Urlauberbus

Feuerwehr verfolgte qualmenden Bus

Die Feuerwehren Lendorf, Pusarnitz, Möllbrücke und Seeboden werden über die Landesalarm- und Warnzentrale alarmiert und nehmen die Verfolgung des qualmenden Busses auf. „Es war wirklich ein ganz ungewöhnlicher Einsatz. Wir haben durch den ganzen Rauch den Bus gar nicht gesehen“, schildert Michael Mayer, Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lendorf. Er ergänzt: „Wir haben zunächst die Verfolgung des Busses aufgenommen, da wir nicht wussten, ob ein Überholen sicher ist.“