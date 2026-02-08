Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

50 Kinder aus Ungarn

Feuerwehr verfolgte rauchenden Urlauberbus

Kärnten
08.02.2026 10:15
Die Feuerwehren konnten den qualmenden Reisebus stoppen.
Die Feuerwehren konnten den qualmenden Reisebus stoppen.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Möllbrücke)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Die Feuerwehr hat in Lendorf in Kärnten einen qualmenden Reisebus verfolgt. Der Rauch war aus dem Motorraum des Fahrzeuges gekommen. Im Bus befanden sich etwa 50 Kinder.

0 Kommentare

Der Reisebus aus Ungarn war Samstagnachmittag in Lendorf auf die Tauernautobahn aufgefahren, als es dem Lenker auffällt, dass aus dem Motorraum Rauch austritt.

Feuerwehr verfolgte qualmenden Bus
Die Feuerwehren Lendorf, Pusarnitz, Möllbrücke und Seeboden werden über die Landesalarm- und Warnzentrale alarmiert und nehmen die Verfolgung des qualmenden Busses auf. „Es war wirklich ein ganz ungewöhnlicher Einsatz. Wir haben durch den ganzen Rauch den Bus gar nicht gesehen“, schildert Michael Mayer, Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lendorf. Er ergänzt: „Wir haben zunächst die Verfolgung des Busses aufgenommen, da wir nicht wussten, ob ein Überholen sicher ist.“

Der Buslenker reagiert schnell – beim Autobahnparkplatz Seeboden kurz vor dem Wolfsbergtunnel lenkt er sein rauchendes Fahrzeug von der Autobahn, stellt ihn dort ab. Die Feuerwehren können daraufhin den Brand im Motorraum löschen.

Auf dem Autobahnparkplatz kann der Brand gelöscht werden.
Auf dem Autobahnparkplatz kann der Brand gelöscht werden.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Möllbrücke)

Der Bus konnte natürlich nicht weiterfahren. Zwei Kinder, die Rauchgase eingeatmet hatten, mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus. Dieses konnten sie aber kurze Zeit später wieder verlassen. „Die unverletzten Kinder wurden zum Feuerwehrhaus nach Seeboden gebracht. Das Rote Kreuz hat uns toll geholfen und die Kinder dort versorgt“, berichtet Mayer. 

Die Urlauber müssen dann bis Mitternacht warten, bis ein Ersatzbus aus Budapest kommt, damit sie ihre Heimreise schließlich unverletzt und sicher antreten können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ungarn
Feuerwehr
ReisebusMotorraumTauernautobahnKinder
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
137.984 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
133.542 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
116.101 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Kärnten
50 Kinder aus Ungarn
Feuerwehr verfolgte rauchenden Urlauberbus
Krone Plus Logo
Eine einmalige Stärke
Sichere Kärntner Energie mit der Kraft des Wassers
Medaillenchance lebt
Endlich! ÖSV-Liebespaar erfüllt sich Olympia-Traum
Krone Plus Logo
Terrortat in Villach
„Nie gedacht, dass bei uns sowas passieren würde“
Krone Plus Logo
Ex-Tennis-Ass wird 60
Alex Antonitsch: „Möchte 120 Jahre alt werden!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf