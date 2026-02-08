Trüber Winter: Schlägt Ihnen das aufs Gemüt?

In Wien verging der Februar bisher ohne eine einzige Sonnenstunde. Das trübe Wetter schlägt vielen Menschen massiv aufs Gemüt, was auch saisonale Depressionen begünstigen und sogar zu körperlichen Symptomen führen kann. Schlägt Ihnen dieser grauste Winter seit Jahrzehnten aufs Gemüt? Teilen Sie Ihre Erfahrung in den Kommentaren!