Trüber Winter: Schlägt Ihnen das aufs Gemüt?

In Wien verging der Februar bisher ohne eine einzige Sonnenstunde. Das trübe Wetter schlägt vielen Menschen massiv aufs Gemüt, was auch saisonale Depressionen begünstigen und sogar zu körperlichen Symptomen führen kann. Schlägt Ihnen dieser grauste Winter seit Jahrzehnten aufs Gemüt? Teilen Sie Ihre Erfahrung in den Kommentaren!
Die Ursache dürfte die spezielle Wetterlage sein, die kalte, feuchte Luft im Wiener Becken festhält. Statt klarer Wintertage gibt es daher seit Wochen nur Nebel, Kälte und endloses Grau. Dieses dürfte Wien zumindest bis Mitte der kommenden Woche weiter begleiten.
Sonne für die Seele
Wer zunehmend unter Müdig- und Antriebslosigkeit leidet, könnte an einem gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus leiden – eine Folge des Lichtmangels. Vitamin D Präparate, Lichttherapien mit Tageslichtlampen, aber auch kurze Spaziergänge im Restlicht können hier Abhilfe schaffen.
