Nun ist es fix: Sensations-Comeback bei Olympia

Sensations-Comeback bei Olympia: Die Slowakin Petra Vlhova hat bekannt gegeben, dass sie in Cortina in der Team-Kombination (10. Februar) und im Slalom (18.) an den Start geht!
„Es ist zwei Jahre her, seit ich das letzte Rennen gefahren bin. Ich kann es kaum erwarten, wieder im Starthaus zu stehen und mein Land zu vertreten“, schreibt Vlhova in den sozialen Medien.
„Ich hatte kein Leben mehr“
Die Heilung des Kreuzbandrisses im rechten Knie war wegen Knorpelproblemen nicht wie gewünscht vorangeschritten. Im März 2025 musste sie neuerlich operiert werden. „Ich hatte kein Leben mehr. Ich konnte nichts mehr machen, nicht laufen, nicht Radfahren, nicht Skifahren“, schilderte Vlhova damals.
Zwei Jahre nach ihrer verhängnisvollen Verletzung kehrt sie nun wieder auf die Ski-Bühne zurück – und das ausgerechnet bei den Olympischen Spielen!
