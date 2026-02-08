Nun ist es fix: Sensations-Comeback bei Olympia

„Ich hatte kein Leben mehr“

Die Heilung des Kreuzbandrisses im rechten Knie war wegen Knorpelproblemen nicht wie gewünscht vorangeschritten. Im März 2025 musste sie neuerlich operiert werden. „Ich hatte kein Leben mehr. Ich konnte nichts mehr machen, nicht laufen, nicht Radfahren, nicht Skifahren“, schilderte Vlhova damals.