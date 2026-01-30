Abzocke! Ex-Elitesoldat schießt gegen Gastroszene

Und ein Käsebrot für über 13 Euro

Der Kollege, der Waibel als Nestbeschmutzer sieht, der die Strukturen nicht kenne, verkauft ein Käsebrot für 13,20 Euro. Waibel hält dagegen: „Wenn jetzt dieses Käsebrot irgendwo um den Bereich 9,50 Euro kostet, würde kein Mensch auf dem Planeten irgendetwas sagen. Selbst zehn Euro wären in Ordnung, für den Fall, dass es sich um einen regionalen Bergkäse handelt. Bei mir kostet eine ganze Käsebrotzeit, ich glaube, 14 Euro – mit vier Scheiben Brot dabei. Bin jetzt ich der Idiot oder ist er der Schlaue?“ Waibel weiß jedenfalls, dass er mit seiner Kalkulation definitiv „durchkommt“.