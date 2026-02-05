„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“

Frauen konnten sich nicht mehr wehren

Dem Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit werden insgesamt vier Vergewaltigungen und mehrere körperliche und psychische Misshandlungen von Ex-Freundinnen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass alle sexuellen Kontakte zunächst einvernehmlich waren, die Frauen aber später nicht mehr in der Lage gewesen seien, sich zu wehren. Die Anklage umfasst 38 Punkte, dem 29-Jährigen drohen bis zu 16 Jahre Haft. Am Freitag werden unter anderem Freundinnen der „Skaugum“-Frau, ihr ehemaliger Lebensgefährte und ein psychologischer Sachverständiger befragt. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.