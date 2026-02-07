Saunameister belästigt Kolleginnen und muss zahlen

Der Sauna-Meister eines Salzburger Thermenbetriebs konnte seine Triebe nicht kontrollieren und begrapschte während der Arbeitszeit in einem Mitarbeiterzimmer zwei seiner Arbeitskolleginnen – und das immer wieder zwischen Februar und Juli 2025. Im Detail: Einer Frau soll er demnach mit beiden Händen an das Gesäß gegriffen und gesagt haben: „Du machst mich so geil.“ An einem anderen Tag zog er laut Anklage die Hand der Kollegin zu seinen entblößten Genitalien. Einer zweiten Arbeitskollegin soll er ebenfalls mehrfach an das Gesäß gegriffen haben. Deshalb wurde der Einheimische am Bezirksgericht in Pongau kürzlich wegen sexueller Belästigung zu einer 1650 Euro hohen Geldstrafe verurteilt – nicht rechtskräftig.