In Salzburger Therme

Saunameister belästigt Kolleginnen und muss zahlen

Salzburg
07.02.2026 13:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Die „Krone“ berichtete: Sexuelle Belästigung wurde einem mittlerweile suspendierten Saunameister eines Salzburger Thermenbetriebs vorgeworfen. Er hatte immer wieder zwei seiner Arbeitskolleginnen sexuell belästigt. Jetzt muss er Geldstrafe und Schmerzengeld zahlen. 

Der Sauna-Meister eines Salzburger Thermenbetriebs konnte seine Triebe nicht kontrollieren und begrapschte während der Arbeitszeit in einem Mitarbeiterzimmer zwei seiner Arbeitskolleginnen – und das immer wieder zwischen Februar und Juli 2025. Im Detail: Einer Frau soll er demnach mit beiden Händen an das Gesäß gegriffen und gesagt haben: „Du machst mich so geil.“ An einem anderen Tag zog er laut Anklage die Hand der Kollegin zu seinen entblößten Genitalien. Einer zweiten Arbeitskollegin soll er ebenfalls mehrfach an das Gesäß gegriffen haben. Deshalb wurde der Einheimische am Bezirksgericht in Pongau kürzlich wegen sexueller Belästigung zu einer 1650 Euro hohen Geldstrafe verurteilt – nicht rechtskräftig.

Laut Opfer-Anwalt Stefan Rieder wurden den beiden Frauen dabei jeweils 2000 Euro Schmerzengeld zugesprochen. Der Arbeitgeber hat den Verurteilten bereits zuvor suspendiert. 

Salzburg

