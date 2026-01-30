Deutschland behandelt Asylwerber nur im Akutfall

In Österreich sind Asylwerberinnen und Asylwerber in der Grundversorgung voll krankenversichert, sie haben im Regelfall auch eine E-Card. Eine Einschränkung würde wohl zu bürokratischem Mehraufwand führen, sagte Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination. Außerdem stelle sich die Frage, ob hier nicht die Tür für eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Sozialversicherung geöffnet würde, über die später auch andere Gruppen nur noch eine Basisversorgung bekämen. Gahleiter-Gertz gab zu bedenken, dass eine eingeschränkte Versorgung zur Chronifizierung von Krankheiten führen könne, was erst recht höhere Kosten verursache. Zu klären sei auch, wer die Einschätzung treffen müsse, ob eine Behandlung nötig sei oder nicht.