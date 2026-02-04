Wirbel um künstliche Befruchtung für Flüchtlinge
FPÖ ortet Affäre
Künstliche Befruchtung auf Steuerzahlerkosten nicht nur an kinderlose Österreicherinnen und Bürgerinnen der EU, sondern auch an Asylwerberinnen – so steht es jedenfalls in einer Broschüre des heimischen Sozialministeriums ...
Österreichs Geburtenrate liegt weiterhin deutlich unter dem sogenannten Bestandserhaltungsniveau und pendelt seit Jahren nur noch um rund 1,4 Kinder pro Frau. Doch aus Sicht der FPÖ ist die Lösung der demografischen Entwicklung „sicher nicht künstliche Befruchtung auf Steuerkosten für Asylberechtigte“.
