Wirbel um künstliche Befruchtung für Flüchtlinge

Österreichs Geburtenrate liegt weiterhin deutlich unter dem sogenannten Bestandserhaltungsniveau und pendelt seit Jahren nur noch um rund 1,4 Kinder pro Frau. Doch aus Sicht der FPÖ ist die Lösung der demografischen Entwicklung „sicher nicht künstliche Befruchtung auf Steuerkosten für Asylberechtigte“.