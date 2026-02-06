Musk gesteht nun ein: „Geld macht nicht glücklich“

Musk hat recht, aber nicht ganz

Die Wissenschaft zeichnet ein differenziertes Bild. Der Soziologe David Bartram von der University of Leicester erklärte gegenüber „Business Insider“, dass Wohlstand und Glück zwar zusammenhingen, es aber klare Grenzen gebe. Der Zugewinn an Lebenszufriedenheit nehme mit steigendem Vermögen deutlich ab. „Sobald man ein paar Millionen hat, ist alles Weitere für das persönliche Glück bedeutungslos“, so Bartram. Für sehr wohlhabende Menschen liege Glück eher darin, etwas Sinnvolles zu tun und andere respektvoll zu behandeln.