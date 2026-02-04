Anna Netrebko vor ihrer Rückkehr zum Opernball

In der Direktionsloge im 1. Rang rechts würde bestimmt noch ein Platzerl für sie frei sein – wenn sie denn kommt! Doch alle Zeichen stehen auf Grün, wenn es darum geht, dass Opern-Superstar Anna Netrebko beim Staatsgewalze aufschlägt. Das ist nur eine der spannenden Konstellationen, die sich bei den Ranglogen des Opernballs bilden werden.
Wir kennen ihn, den streng geheimen Logenplan, der auch heuer wieder unserer Redaktion schon lange vor dem bunten Treiben in der Staatsoper vorliegt. Und so viel darf an dieser Stelle bereits von uns verraten werden: Es wird spannend und auch interessant, wer dann wo mit wem logiert.
Da ist dann ein Alt-Bundeskanzler wie Sebastian Kurz, der vom 2. Rang aus auf die aktuelle Regierung (oder zumindest den Teil davon, der überhaupt beim Ball erscheint) von seinen zwei Logen aus hinunterschaut. Sie sitzt nämlich unter ihm, im ersten Rang. Dort, wo auch der Hausherr, Staatsoperndirektor Bogdan Roscic, seine Loge hat. Gut möglich, dass man dort auf Anna Netrebko stößt, die sich zum Ball angekündigt haben soll.
Wer wo Hof hält
Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer nimmt mit Sharon Stone (die für eine kolportierte Gage von 60.000 Euro antanzt) im 1. Rang Platz. Vis-à-vis von den Lugners, die mit Fran Drescher im Parterre sitzen – für Freundeskreis-Donatoren (Beitrag 30.000 Euro) der Staatsoper, um wohlfeile 26.000 Euro-Preis zu haben. Und wenn sich alle ans Mineralwasser halten (prickelnd wie still um 9,90 Euro, 0,33 l) wird es am Ende des Tages doch noch ein Schnäppchen. Dass die Wiener Wirtschaftskammer da dabei ist – gelebte Tradition. So wie bei den Swarovskis, die im Parterre Hof halten.
Wolfgang Puck wird im 1. Rang links sitzen, so wie Investmentpunk Gerald Hörhan. Sie sind in bester Gesellschaft, denn auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat dort wie jedes Jahr das Einser-Platzerl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.