Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wer mit wem wo sitzt

Anna Netrebko vor ihrer Rückkehr zum Opernball

Adabei Österreich
04.02.2026 20:00
Das jüngste Gerücht: Anna Netrebko soll beim Opernball 12. Februar antanzen.
Das jüngste Gerücht: Anna Netrebko soll beim Opernball 12. Februar antanzen.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

In der Direktionsloge im 1. Rang rechts würde bestimmt noch ein Platzerl für sie frei sein – wenn sie denn kommt! Doch alle Zeichen stehen auf Grün, wenn es darum geht, dass Opern-Superstar Anna Netrebko beim Staatsgewalze aufschlägt. Das ist nur eine der spannenden Konstellationen, die sich bei den Ranglogen des Opernballs bilden werden. 

0 Kommentare

Wir kennen ihn, den streng geheimen Logenplan, der auch heuer wieder unserer Redaktion schon lange vor dem bunten Treiben in der Staatsoper vorliegt. Und so viel darf an dieser Stelle bereits von uns verraten werden: Es wird spannend und auch interessant, wer dann wo mit wem logiert.

Da ist dann ein Alt-Bundeskanzler wie Sebastian Kurz, der vom 2. Rang aus auf die aktuelle Regierung (oder zumindest den Teil davon, der überhaupt beim Ball erscheint) von seinen zwei Logen aus hinunterschaut. Sie sitzt nämlich unter ihm, im ersten Rang. Dort, wo auch der Hausherr, Staatsoperndirektor Bogdan Roscic, seine Loge hat. Gut möglich, dass man dort auf Anna Netrebko stößt, die sich zum Ball angekündigt haben soll. 

Sharon Stone wird im 1. Rang sitzen.
Sharon Stone wird im 1. Rang sitzen.(Bild: AFP/ROBIN L MARSHALL)

Wer wo Hof hält
Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer nimmt mit Sharon Stone (die für eine kolportierte Gage von 60.000 Euro antanzt) im 1. Rang Platz. Vis-à-vis von den Lugners, die mit Fran Drescher im Parterre sitzen – für Freundeskreis-Donatoren (Beitrag 30.000 Euro) der Staatsoper, um wohlfeile 26.000 Euro-Preis zu haben. Und wenn sich alle ans Mineralwasser halten (prickelnd wie still um 9,90 Euro, 0,33 l) wird es am Ende des Tages doch noch ein Schnäppchen. Dass die Wiener Wirtschaftskammer da dabei ist – gelebte Tradition. So wie bei den Swarovskis, die im Parterre Hof halten.

Lesen Sie auch:
Ioan Holender:
„Ich wurde nie wieder zum Opernball eingeladen!“
04.02.2026
Dream-Team in Wien
Fran Drescher bringt Ex-Mann mit zum Opernball
02.02.2026
Krone Plus Logo
VIP-Betreuerin Wiesner
„Der Opernball ist wie Disneyland für Erwachsene“
30.01.2026

Wolfgang Puck wird im 1. Rang links sitzen, so wie Investmentpunk Gerald Hörhan. Sie sind in bester Gesellschaft, denn auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat dort wie jedes Jahr das Einser-Platzerl.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.218 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
177.911 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
134.537 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Adabei Österreich
Wer mit wem wo sitzt
Anna Netrebko vor ihrer Rückkehr zum Opernball
Wow-Robe für Opernball
Sasa Schwarzjirg verzaubert in rotem Spitzentraum
Aufstand gegen Politik
„Keine tote Sprache“: Promis kämpfen für Latein
Krone Plus Logo
Erfolgreiche Frauen
Ein Model und eine Designerin erobern die Modewelt
Viele Veränderungen
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf