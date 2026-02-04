Anna Netrebko vor ihrer Rückkehr zum Opernball

Da ist dann ein Alt-Bundeskanzler wie Sebastian Kurz, der vom 2. Rang aus auf die aktuelle Regierung (oder zumindest den Teil davon, der überhaupt beim Ball erscheint) von seinen zwei Logen aus hinunterschaut. Sie sitzt nämlich unter ihm, im ersten Rang. Dort, wo auch der Hausherr, Staatsoperndirektor Bogdan Roscic, seine Loge hat. Gut möglich, dass man dort auf Anna Netrebko stößt, die sich zum Ball angekündigt haben soll.