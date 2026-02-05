Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Aussagen über Kinder

Neue Jackson-Doku verstört: „Wollen mich berühren“

Stars & Society
05.02.2026 15:27
Ein Leben zwischen grellem Scheinwerferlicht und viel Schatten: Eine neue Dokumentation rückt ...
Ein Leben zwischen grellem Scheinwerferlicht und viel Schatten: Eine neue Dokumentation rückt Michael Jacksons kontroverse Beziehung zu Kindern erneut in den Fokus.(Bild: Krone KREATIV/AP/Kevork Djansezian, AFP/STR)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Revolutionärer Pop-Visionär, genialer Ausnahmetänzer, engagierter Philantrop. Aber auch exzentrischer Einzelgänger, umstrittene Pivatperson, tragischer Medikamentenabhängiger. Michael Jackson wandelte zwischen Extremen, vor allem Missbrauchsvorwürfe trüben das Denkmal. Eine neue Doku rückt dessen Beziehung zu Kindern erneut in den Fokus – inklusive verstörender Tonbandaufnahmen.

0 Kommentare

Als Michael Jackson am 13. Juni 2005 in Santa Monica in allen Anklagepunkten freigesprochen wird, jubeln viele – aber längst nicht alle. Während Familie, enge Freunde und eingefleischte Fans auf der ganzen Welt stets an die Unschuld des Popstars glaubten, bleiben andere skeptisch.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Michael Jackson

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Stars & Society
Martina Reuter
Göttinnen-Kleid und Götter-Gatte beim Opernball
Für seine Katherine
Chris Pratt: „Behandle jeden Tag wie Valentinstag“
Krone Plus Logo
Aussagen über Kinder
Neue Jackson-Doku verstört: „Wollen mich berühren“
„Absolut widerlich!“
Claire Foy wurde immer dünner: Diagnose war Schock
Ex-Prinz in Bedrängnis
Brisante Mails zu Andrews Skandalfoto aufgetaucht
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine