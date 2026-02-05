Neue Jackson-Doku verstört: „Wollen mich berühren“

Revolutionärer Pop-Visionär, genialer Ausnahmetänzer, engagierter Philantrop. Aber auch exzentrischer Einzelgänger, umstrittene Pivatperson, tragischer Medikamentenabhängiger. Michael Jackson wandelte zwischen Extremen, vor allem Missbrauchsvorwürfe trüben das Denkmal. Eine neue Doku rückt dessen Beziehung zu Kindern erneut in den Fokus – inklusive verstörender Tonbandaufnahmen.
Als Michael Jackson am 13. Juni 2005 in Santa Monica in allen Anklagepunkten freigesprochen wird, jubeln viele – aber längst nicht alle. Während Familie, enge Freunde und eingefleischte Fans auf der ganzen Welt stets an die Unschuld des Popstars glaubten, bleiben andere skeptisch.
