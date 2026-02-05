Frauen harntreibendes Mittel in Kaffee gemischt

Ermittler fanden Tabelle mit Opfern

Der frühere Personalchef steht im Verdacht, Frauen starke harntreibende Mittel, unter anderem mit dem Wirkstoff Furosemid, eingeflößt zu haben. Die Ermittler fanden eine entsprechende Tabelle, in der er seine Opfer auflistete. Manche von ihnen hielten den Harndruck nicht aus und urinierten am Ende in seiner Gegenwart.