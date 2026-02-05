Ex-Beamter führte Buch
Frauen harntreibendes Mittel in Kaffee gemischt
Er soll Frauen heimlich harntreibende Mittel in den Kaffee gegeben haben, um sie zu erniedrigen: Im Fall eines Ex-Beamten des französischen Kulturministeriums hat die Staatsanwaltschaft mutmaßliche Opfer aufgerufen, sich „so schnell wie möglich“ zu melden.
Sechs Jahre nach Beginn der Ermittlungen seien knapp 250 Frauen registriert, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Paris mit. Es soll zum Prozess kommen.
Dem ehemaligen Personalchef des Kulturministeriums, Christian N., würden das Verabreichen schädlicher Substanzen, Gewalt und Verletzung der Intimsphäre zur Last gelegt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Ende vergangenen Jahres hatten mehrere Opfer sich beschwert, dass die Ermittlungen sich zu lange hinzogen.
Ermittler fanden Tabelle mit Opfern
Der frühere Personalchef steht im Verdacht, Frauen starke harntreibende Mittel, unter anderem mit dem Wirkstoff Furosemid, eingeflößt zu haben. Die Ermittler fanden eine entsprechende Tabelle, in der er seine Opfer auflistete. Manche von ihnen hielten den Harndruck nicht aus und urinierten am Ende in seiner Gegenwart.
Der Beschuldigte räumte vor Ermittlern ein, dass er Frauen in seinem Büro „in demütigende Situationen gebracht“ habe. Er wurde 2019 vom Ministerium entlassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.