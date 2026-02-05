Vorteilswelt
Riesige Spiegelwand

Neues „Traviata“-Bühnenbild in Bregenz entsteht

Vorarlberg
05.02.2026 15:28
Die Seebühne nimmt langsam Gestalt an, nach und nach werden die einzelnen Splitter am ...
Die Seebühne nimmt langsam Gestalt an, nach und nach werden die einzelnen Splitter am Stahlgerüst montiert.(Bild: Webcam Bregenzer Festspiele)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Alles andere als ein „Spieglein, Spieglein an der Wand“: 700 Quadratmeter groß ist die Spiegelfläche, die das neue „La Traviata“-Bühnenbild der Bregenzer Festspiele am Bodensee (Vorarlberg) dominieren wird.

Ein zerbrochener Spiegel wird das Herzstück der Seebühne für die neue „La Traviata“-Produktion sein – die fleischgewordene Metapher muss aber erst aufgebaut werden. Am Donnerstag erhielt die Öffentlichkeit einen ersten Einblick betreffend die Beschaffenheit der 700 Quadratmeter großen Fläche, die bis zu 25 Meter hoch aus dem See ragen wird.

Der Spiegel besteht aus 86 Splittern – die größten davon erreichen eine Länge von zwölf Metern, die kleinsten bringen es auf 40 Zentimeter. Die Bauelemente bestehen aus gefrästen Holzplatten, die mit einem bedruckten Gewebe bespannt sind.

Nahezu perfekte optische Täuschung
Um den Eindruck eines echten Spiegels noch zu verstärken, wurden die sichtbaren Kanten des Spiegels mit grün lackierten Stegplatten eingefasst – die optische Täuschung ist nahezu perfekt. Von der Idee eines echten Spiegels musste sich das Team rasch verabschieden, gleich mehrere Gründe sprachen dagegen. Etwa der Blendeffekt für die Zuseher.

Intendantin Lilli Paasikivi und Technik-Direktor Wolfgang Urstadt vor einem Spiegelsplitter
Intendantin Lilli Paasikivi und Technik-Direktor Wolfgang Urstadt vor einem Spiegelsplitter(Bild: Mathis Fotografie)

Ausstattungsleiterin Susanna Boehm hat bereits vor drei Jahren damit angefangen, die Spiegelidee in die Umsetzung zu bringen. Unzählige Materialproben, Ideen und Probeläufe waren notwendig, um schlussendlich zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen. Der Spiegel lässt sich zum Teil bewegen und auch betreten, versteckt zahlreiche technische Raffinessen und dient zudem als Projektionsfläche.

Der Technikdirektor der Festspiele, Wolfgang Urstadt, ist mit dem Aufbau bislang zufrieden: „Wir liegen gut im Zeitplan, hatten zudem Wetterglück, es läuft.“ Nach und nach werden die Splitter, die Windkräften und anderen höheren Mächten standhalten müssen, in den kommenden Wochen am Stahlgerüst der Seebühne montiert, auf der Festspiel-Webcam lässt sich der tägliche Fortschritt sogar von zu Hause aus beobachten. 

Einer der Glassplitter des Bühnenbilds
Einer der Glassplitter des Bühnenbilds(Bild: Mathis Fotografie)

Beobachtet wird die Seebühne auch von Intendantin Lilli Paasikivi, die aus ihrem Büro einen Blick auf das Geschehen werfen kann. Sie zeigte sich fasziniert von dem „Traviata“-Entstehungsprozess.

80 Prozent der Tickets bereits weg
Zusätzlich für gute Laune sorgt der Kartenverkauf, denn dieser ist bereits voll angelaufen. Rund 188.000 Tickets sind für die Saison 2026 aufgelegt, 80 Prozent davon sind schon gebucht. Die Premiere wird am 22. Juli gefeiert, für die Inszenierung ist der italienische Regisseur Damian Michieletto verantwortlich.

Vorarlberg
