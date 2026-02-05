Neues „Traviata“-Bühnenbild in Bregenz entsteht

Der Technikdirektor der Festspiele, Wolfgang Urstadt, ist mit dem Aufbau bislang zufrieden: „Wir liegen gut im Zeitplan, hatten zudem Wetterglück, es läuft.“ Nach und nach werden die Splitter, die Windkräften und anderen höheren Mächten standhalten müssen, in den kommenden Wochen am Stahlgerüst der Seebühne montiert, auf der Festspiel-Webcam lässt sich der tägliche Fortschritt sogar von zu Hause aus beobachten.