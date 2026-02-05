Vorteilswelt
Duschen beschädigt

Sicherheitspanne in olympischem Dorf aufgedeckt!

Olympia
05.02.2026 14:51
Noch geht es im Olympischen Dorf in Mailand relativ ruhig zu …
Noch geht es im Olympischen Dorf in Mailand relativ ruhig zu …(Bild: AP/Antonio Calanni)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im olympischen Dorf für die Winterspiele in Mailand ist es offenbar zu einer Sicherheitspanne gekommen!

Trotz aller Kontrollen seien in der Unterkunft für die Athleten in mehreren Dutzend Zimmern die Sanitäranlagen von Unbekannten mutwillig beschädigt worden, berichtet die Zeitung „Corriere della Sera“ unter Berufung auf die Polizei. Der Zugang zu dem neugebauten Dorf ist eigentlich nur mit einem besonderen Ausweis und QR-Code möglich.

Vandalismus oder Sabotage
Nach Erkenntnissen der Ermittler wurden zwischen Mitte Dezember und Mitte Jänner in drei verschiedenen Gebäuden in insgesamt 70 Zimmern die Duschen beschädigt. Vermutet wird, dass dabei Fräsen zum Einsatz kamen.

Die Schäden seien erst durch einen Wasserschaden aufgefallen, berichtet der „Corriere“. Die Rede ist von Vandalismus oder Sabotage. In die Ermittlungen habe sich aber auch eine Anti-Terror-Einheit der Staatsanwaltschaft Mailand eingeschaltet. Aufschluss erhofft man sich von Bildern der Überwachungskameras.

