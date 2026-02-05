Sport statt Job? Wann Sie für Olympia frei kriegen

Sexy Madonna tanzt in Dessous zurück ins Jahr 1992
Heiß wie eh und je!
Warten Sie auch schon hart auf die Olympischen Winterspiele in Italien? Am 6. Feber geht es los: Dann werden weltweit wieder Millionen Sportbegeisterte den Live-Übertragungen folgen. Was aber, wenn man da gerade arbeiten muss?
Skifahren, Eishockey, Biathlon oder Snowboard: Viele Bewerbe finden aufgrund der internationalen Austragungsorte tagsüber oder in den frühen Morgenstunden statt. Und somit zu einer Zeit, in der der Großteil von uns gerade am Arbeitsplatz ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.