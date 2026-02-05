Vorteilswelt
„Fühle mich hier wohl“

Mwene verlängert Vertrag beim FSV Mainz 05!

Deutsche Bundesliga
05.02.2026 14:59
Phillipp Mwene
Phillipp Mwene(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Phillipp Mwene bleibt dem FSV Mainz 05 erhalten! Der 32-jährige ÖFB-Teamspieler verlängerte seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Fußball-Bundesligisten, wie dieser am Donnerstag bekannt gab. Details bezüglich der Vertragsdauer gab es nicht …

0 Kommentare

Der Außenverteidiger hatte am Samstag gegen Leipzig sein 100. Bundesliga-Spiel für die Mainzer absolviert, in dieser Saison war er in 21 Pflichtspielen im Einsatz. Nur aufgrund einer Verletzung waren es nicht noch mehr.

„Phillipp ist seit vielen Jahren eine wichtige Konstante in unserer Mannschaft – auf dem Platz, aber auch in der Kabine. Er ist ein überragender Charakter und hat sich mit seinen Leistungen und seinem Einsatz große Verdienste um unseren Verein erworben“, sagte Mainz-Sportdirektor Niko Bungert.

„Ich fühle mich hier wohl!“
Der 27-fache ÖFB-Teamkicker wechselte im Sommer 2018 erstmals nach Mainz und spielt dort nach seinem zweijährigen Engagement bei PSV Eindhoven seit August 2023 wieder. „Der Verein, das Umfeld und die Fans geben mir viel Vertrauen, und das bedeutet mir enorm viel. Ich fühle mich hier wohl“, erläuterte Mwene.

