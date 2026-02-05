Mwene verlängert Vertrag beim FSV Mainz 05!

„Ich fühle mich hier wohl!“

Der 27-fache ÖFB-Teamkicker wechselte im Sommer 2018 erstmals nach Mainz und spielt dort nach seinem zweijährigen Engagement bei PSV Eindhoven seit August 2023 wieder. „Der Verein, das Umfeld und die Fans geben mir viel Vertrauen, und das bedeutet mir enorm viel. Ich fühle mich hier wohl“, erläuterte Mwene.