Silvia Schneider: „Tiefes Atmen ist kein Muss“

„Auch Sitzen ist kein Muss“

Für die Modeexpertin darf eine Opernball-Robe größer und pompöser sein als jedes andere Ballkleid. Für die Rolle der Moderation muss das Kleid aber auch funktional sein. „Man muss sich oben herum gut bewegen können, nicht zu weit ausgeschnitten. Sitzen ist kein Muss, tiefes Atmen ist auch kein Muss – alle anderen Bedürfnisse sind frei nach Wahl“, sagt die 43-Jährige mit einem Grinsen.