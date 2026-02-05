Claire Foy wurde immer dünner: Diagnose war Schock

Schauspielerin Claire Foy hat eigenen Worten zufolge jahrelang mit Parasiten gelebt. „Ich hatte Parasiten. Eklig“, sagte die 41-Jährige, die vielen als Königin Elizabeth II. in der Netflix-Serie „The Crown“ bekannt ist, im Podcast „Table Manners“.
„Ich habe ständig Gewicht verloren und wusste nicht, was los war“, schilderte Foy. „Ich dachte nur: Ich esse doch alles. Ich war so hungrig.“
Strenge Diät
Foy führte aus, dass sie sich die Parasiten wohl während eines Aufenthalts in Marokko eingefangen und „mindestens fünf Jahre“ bis zur Diagnose mit ihnen gelebt habe.
„Sie kommen immer zu zweit, hat mir der Arzt gesagt“, erklärte sie. „Eklig, absolut widerlich. Es ist ekelhaft.“ Um die Parasiten loszuwerden, habe sie eine spezielle Diät gemacht und dabei auch auf Koffein verzichtet. Letzteres tue sie noch immer.
Ein Parasit ist ein Lebewesen, das zum Überleben einen anderen Organismus benötigt und diesen schädigt. Im menschlichen Körper können das winzige Einzeller oder Würmer sein.
