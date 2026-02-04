Vorteilswelt
Wow-Robe für Opernball

Sasa Schwarzjirg verzaubert in rotem Spitzentraum

Star-Style
04.02.2026 19:43
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sasa Schwarzjirg wird auch beim 68. Wiener Opernball zur Königin der Nacht. Und dieses Mal in einer maßgeschneiderten Robe in feurigem Rot mit zarter Spitze von Callisti sowie funkelndem Schmuck von Chopard.

0 Kommentare

Wenn es am 12. Februar in der Wiener Staatsoper „Alles Walzer!“ heißt, ist Moderatorin Sasa Schwarzjirg für Adabei-TV wieder ganz nah dran an den Promis. Und weil es für das Staatsgewalze auch die perfekte Robe braucht, fiel die Wahl dieses Jahr auf ein Traumkleid von Designerin Martina Müller Callisti.

In Handarbeit gefertigt
Und so viel ist fix: In dem Designerkleid, das vorab im Hotel Imperial schon einmal in Szene gesetzt wurde, wird Schwarzjirg mit Sicherheit viele bewundernde Blicke am Ball der Bälle ernten. Denn die rote Robe ist ein wahres Kunstwerk und entstand in Handarbeit aus französischer Spitze, die eigens aus Paris geliefert wurde. Der raffinierte Materialmix verleiht dem Kleid eine besondere Spannung und schafft so einen stilvollen Dialog zwischen Sinnlichkeit und klassischer Balltradition.

Im Hotel Imperial präsentierte Sasa Schwarzjirg zum ersten Mal ihren diesjährigen ...
Im Hotel Imperial präsentierte Sasa Schwarzjirg zum ersten Mal ihren diesjährigen Opernball-Look.(Bild: FLORENTINA OLAREANU)

„Die Robe von Callisti ist genau das, wonach ich in diesem Jahr gesucht habe: ein moderner Look, der zugleich die große Tradition der Wiener Ballmode respektiert“, schwärmte die Adabei-TV-Moderatorin über ihren diesjährigen Opernball-Look. „Die beiden Schleppen verleihen dem Spitzenkleid jene dramatische Note, für die der Opernball berühmt ist.“

Figurbetonte Silhouette im Old-Hollywood-Stil
Designerin Martina Müller verriet unterdessen: „Sasa kennt man oft in fließenden, voluminösen Roben. Dieses Mal wollten wir bewusst etwas Neues wagen. Zum ersten Mal trägt sie am Opernball eine figurbetonte Silhouette.“

Das Kleid von Callisti besticht durch eine figurbetonte Silhouette und einem Hauch von ...
Das Kleid von Callisti besticht durch eine figurbetonte Silhouette und einem Hauch von Hollywood.(Bild: FLORENTINA OLAREANU)

In kreativer Zusammenarbeit sei eine „glamouröse Old-Hollywood-Robe“ entstanden, „die unglaublich elegant und mondän ist“, fuhr die Designerin fort. „Die edle florale, französische Spitze nimmt den Blumenschmuck des diesjährigen Opernballs auf – feminin, kraftvoll und klar. Die raffiniert drapierten Schleppen aus edler Seide sorgen für den großen Auftritt am Ball der Bälle.“

Funkelnder Schmuck von Chopard
Vollendet wird Schwarzjirgs traumhafter Opernball-Look durch erlesene Haute Joaillerie aus dem Traditionshaus Chopard. Collier und Ohrringe aus Weißgold sind mit über 1.600 Diamanten und 70 Opalen besetzt, die im Licht der Staatsoper wie ein Feuerwerk funkeln werden. Die floralen Elemente des Schmucks greifen das Spitzenmuster des Kleides auf und schaffen eine harmonische Verbindung.

Sasa Schwarzjirg wird am Opernball mit Schmuck von Chopard funkeln.
Sasa Schwarzjirg wird am Opernball mit Schmuck von Chopard funkeln.(Bild: FLORENTINA OLAREANU)

„Dass mich Chopard gefragt hat, ob sie mich ausstatten dürfen, fühlt sich an wie ein Ballmärchen“, war Schwarzjirg begeistert. „Der Wiener Opernball ist ja quasi die Met Gala Österreichs. Da ist der ganz große Auftritt gefragt“, freute sich Walter Schneebauer von Chopard, Schwarzjirgs Opernball-Auftritt das gewisse Etwas verleihen zu dürfen. „Daher ist die Schmuckauswahl auch sehr glamourös gewählt, die Schmuckstücke einzigartig.“

TV-Tipp

„Mythos Opernball – Ein Blick hinter die Kulissen“
Mi., 10.2., 19.05 Uhr, und Do., 12.2., 19.25 Uhr

„Alles Walzer – Das Opernballspezial“
Fr., 13.2., 21.30 Uhr, und Sa., 14.2., 16.40 Uhr

Jeweils auf KroneTV

