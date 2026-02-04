Sasa Schwarzjirg verzaubert in rotem Spitzentraum

In Handarbeit gefertigt

Und so viel ist fix: In dem Designerkleid, das vorab im Hotel Imperial schon einmal in Szene gesetzt wurde, wird Schwarzjirg mit Sicherheit viele bewundernde Blicke am Ball der Bälle ernten. Denn die rote Robe ist ein wahres Kunstwerk und entstand in Handarbeit aus französischer Spitze, die eigens aus Paris geliefert wurde. Der raffinierte Materialmix verleiht dem Kleid eine besondere Spannung und schafft so einen stilvollen Dialog zwischen Sinnlichkeit und klassischer Balltradition.