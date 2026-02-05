Volksbefragung: Worüber würden Sie gern abstimmen?

Im Verlaufe der Jahre durfte die österreichische Bevölkerung, je nach Heimatbundesland, bereits mehrfach direkt demokratische Entscheidungen treffen. Neben den Volksabstimmungen zur Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Zwentendorf und dem Beitritt zur Europäischen Union gab es bereits im Jahre 2013 eine Volksbefragung über die Beibehaltung der Wehrpflicht. Geht es nach der Volkspartei, soll nun eine weitere Befragung über die Verlängerung dieser stattfinden.