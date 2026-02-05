Keine Einstellung! Italiener müssen Benko anklagen

Eigentlich wollte die Staatsanwaltschaft in Trient die Ermittlungen gegen Rekordpleitier René Benko einstellen. Doch ein Gericht hat dieses Ansinnen abgelehnt – und die Justizbehörde beauftragt, Anklage gegen den in Innsbruck in U-Haft sitzenden Finanzjongleur zu erheben.
Wie Benkos Anwalt Norbert Wess gegenüber der „Krone“ bestätigte, hat ein Gericht in Trient am Donnerstag den Vorschlag der Staatsanwaltschaft, die eine Einstellung sämtlicher Vorwürfe beantragt hat, offensichtlich verworfen und vielmehr der Staatsanwaltschaft per Gerichtsentscheidung – „entgegen deren Überzeugung“ – aufgetragen Anklage zu erheben.
„In höchstem Maße ungewöhnlich“
„Ein solches Vorgehen ist – wie uns die italienischen Kollegen bestätigen – im höchsten Maße ungewöhnlich“, so Wess. Und weiter: „Nicht unerwähnt kann in diesem Zusammenhang bleiben, dass die heutige Entscheidung dasselbe Gericht getroffen hat, das in der Vergangenheit die Zwangsmaßnahmen bewilligt hat. Das ergibt gesamthaft kein gutes Bild und wäre so in Österreich auch nicht möglich beziehungsweise der Fall.“
Nun muss in Italien noch ein anderes, vom dem Fall unabhängiges Gericht die nunmehr einzubringende Anklage überprüfen.
„Mafia“-Methoden für Immo-Deals?
Benko und weiteren Beschuldigten wird vorgeworfen, durch Bestechung von Beamten und mafiaähnlicher Druckausübung große Immobilienprojekte an Land gezogen zu haben – wir berichteten ausführlich. Bereits im Dezember hatten die Ermittlungsbehörden allerdings einen Antrag zur sogenannten Archivierung eines tragenden Teils der Ermittlungen gestellt.
Die Fahnder waren damals zum Schluss gekommen, dass der ursprüngliche „Mafia“-Vorwurf hinfällig sei. Doch das Gericht in Trient hält die Vorwürfe offenbar relevant genug, um nun doch eine Anklageerhebung anzuordnen. Wie auch immer die Sache in Italien ausgeht – ausgeliefert wird Benko, der seit Jänner 2025 in U-Haft sitzt, jedenfalls nicht. Für ihn und alle weiteren Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
