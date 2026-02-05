Nach Gift-Skandal: Babymilch muss raus aus Regalen

„Spar ist vom Rückruf nicht betroffen“

Die Hersteller wurden aufgefordert, einen vollständigen Nachweis der Unbedenklichkeit zu erbringen, bevor eine erneute Freigabe erfolgen kann.„Spar ist vom Rückruf nicht betroffen, wir hatten diese Produkte nicht im Sortiment“, so die Unternehmenssprecherin. Auch der Diskonter Hofer führte keine der betroffenen Produkte. Sobald die Stellungnahmen von der REWE-Group und von Danone vorliegen, werden sie ergänzt.