Nach Gift-Skandal: Babymilch muss raus aus Regalen

Im Rahmen schwerpunktmäßiger Lebensmittelkontrollen hat das Marktamt Wien heute, Donnerstag, das Verbot des Inverkehrbringens von großen Mengen an Kindernährmitteln von der Firma Aptamil ausgesprochen.
Der Skandal um verunreinigte Babynahrung zieht jetzt immer weitere Kreise. In den letzten Tagen wurden wieder positiv auf Bacillus Cereus-Toxin getestete Produkte gefunden, die eine umgehende behördliche Maßnahme erforderlich machten. Insgesamt führte das Wiener Marktamt (MA 59) 26 Proben durch. Schon mehr als 15 Produkte und 50 Chargen sind bis jetzt davon betroffen.
Sofortiger Rückruf
Das Marktamt hat daher einen sofortigen Rückruf mehrerer betroffener Produkte veranlasst, die betreffenden Waren dürfen bis auf Weiteres nicht mehr verkauft oder verteilt werden. Für die Überwachung und Umsetzung der Sperre ist die jeweilige Lebensmittelaufsicht in den Bundesländern zuständig. In der österreichischen Bundeshauptstadt also das Wiener Marktamt.
In Österreich werden die vier nachfolgend aufgeführten Aptamil-Chargen von Danone aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Cereulid zurückrufen:
Aptamil Pronutra Pre, 1,2kg: Mindesthaltbarkeitsdatum 19-11-2026
Aptamil Pronutra 1 DE, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 10-11-2026
Aptamil Profutura Pre D, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 20-04-2027 und 30-04-2027
Doch der Rückruf betrifft nicht nur Österreich: Auch in Deutschland, der Schweiz und Frankreich wurden Rückrufaktionen bezüglich verschiedener Kindernahrungsmittel eingeleitet. Das Marktamt empfiehlt Konsumenten, die betroffenen Produkte keinesfalls weiterzuverwenden.
Sobald es auch nur den geringsten Zweifel an der Lebensmittelsicherheit gibt, handeln wir konsequent und unverzüglich.
Marktamtsdirektor Andreas Kutheil
Bild: MA 59
Wiens Vizebürgermeisterin und Konsumentenschutzstadträtin Bettina Emmerling (Neos) unterstreicht die Verantwortung der Behörden: „Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass Kindernahrung höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Das Marktamt der Stadt Wien setzt hier auf strenge Kontrollen und klare Maßnahmen zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher.“ Auch Marktamtsdirektor Andreas Kutheil betont die Bedeutung rascher Vorsorgemaßnahmen: „Der Schutz der Gesundheit, insbesondere von Kindern, hat oberste Priorität.“
„Spar ist vom Rückruf nicht betroffen“
Die Hersteller wurden aufgefordert, einen vollständigen Nachweis der Unbedenklichkeit zu erbringen, bevor eine erneute Freigabe erfolgen kann.„Spar ist vom Rückruf nicht betroffen, wir hatten diese Produkte nicht im Sortiment“, so die Unternehmenssprecherin. Auch der Diskonter Hofer führte keine der betroffenen Produkte. Sobald die Stellungnahmen von der REWE-Group und von Danone vorliegen, werden sie ergänzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.