Frühjahr wird für Salzburger Duo zur Zitterpartie

„Können oben mitspielen“

Sein ehemaliger Schulkollege und Freund Weiser hatte in den vergangenen Monaten mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen. Nach einem Meniskusriss im November stand die Reha im Vordergrund. „Ich war in der Weihnachtspause daheim, habe am Comeback gearbeitet“, erzählt der ehemalige Borromäum-Schüler. Mittlerweile ist er wieder fit, will am Wochenende zum Start ins Frühjahr wieder eingreifen. „Vom Potenzial her können wir oben mitspielen, das ist auch unser Ziel“, weiß er, dass sein Team unbedingt in die Play-offs gehört. Ob es für das Salzburger Trio tatsächlich dafür reicht, wird sich im April zeigen.