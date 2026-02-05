Vorteilswelt
Handball-Liga zurück

Frühjahr wird für Salzburger Duo zur Zitterpartie

Salzburg
05.02.2026 15:30
Samuel Weiser (li.) ist Verteidiger bei den Fivers.
Samuel Weiser (li.) ist Verteidiger bei den Fivers.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Drei Salzburger sind beim Frühjahrsauftakt der höchsten heimischen Handball-Liga am Wochenende dabei. Die Ausgangspositionen sind aber komplett unterschiedlich.

Drei Salzburger greifen in der höchsten heimischen Handball-Liga nach den Play-Offs. Die Ausgangspositionen sind jedoch komplett unterschiedlich. Thomas Wagner (Handball Tirol) liegt derzeit voll auf Kurs Richtung Qualifikation der Top-Acht für die K. o. – Phase. Samuel Weiser (mit den Fivers St. Margareten Neunter) und Jan Kroiss (auf Rang zehn mit den BT Füchsen) müssen sich noch steigern. „Genau diese Spiele, wo wir Pech gehabt haben, müssen wir in der Rückrunde gewinnen“ betont Kroiss, der als Tormann in Bruck seine erste Halbsaison hinter sich hat. „Ich fühle mich sehr wohl, die Mannschaft ist super.“

Füchse-Goalie Jan Kroiss.
Füchse-Goalie Jan Kroiss.(Bild: GEPA)

Im Februar ausschlafen
Mit seinem Studium für Soziale Arbeit in Graz hat der Salzburger auch abseits des Sports eine gute Beschäftigung in der Steiermark. Dementsprechend war auch die Winterpause geprägt von einigen Lerneinheiten, auch wenn er froh ist: „Zum Glück ist meine Uni sehr gemütlich.“ Im Februar hat er frei, will er sich voll und ganz auf die wichtigen Partien in der HLA Meisterliga konzentrieren. „Da kann ich dann auch immer ausschlafen“, lacht der 23-Jährige.

„Können oben mitspielen“
Sein ehemaliger Schulkollege und Freund Weiser hatte in den vergangenen Monaten mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen. Nach einem Meniskusriss im November stand die Reha im Vordergrund. „Ich war in der Weihnachtspause daheim, habe am Comeback gearbeitet“, erzählt der ehemalige Borromäum-Schüler. Mittlerweile ist er wieder fit, will am Wochenende zum Start ins Frühjahr wieder eingreifen. „Vom Potenzial her können wir oben mitspielen, das ist auch unser Ziel“, weiß er, dass sein Team unbedingt in die Play-offs gehört. Ob es für das Salzburger Trio tatsächlich dafür reicht, wird sich im April zeigen.

