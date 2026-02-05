Khelif vor Olympia ‘28 bereit für Geschlechtertest

„Ich bin keine Transsexuelle. Mein Unterschied ist natürlich. Ich bin einfach so. Ich habe nichts unternommen, um das zu ändern, wie mich die Natur geschaffen hat“, sagte Khelif der „L‘Équipe“. „Deshalb habe ich keine Angst. Wenn ich mich für die nächsten Spiele einem Test unterziehen muss, werde ich das tun.“