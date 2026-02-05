Besondere Destinationen rund um die Welt

Romantik pur lässt sich leicht in der großartigen und vielfältigen Hotellerie Österreichs genießen, aber wenn ein paar Tage mehr für einen einmaligen Urlaub zu zweit zur Verfügung stehen, vielleicht sogar die Flitterwochen, dann soll es etwas Besonderes sein!
Eine eigene Villa im Indischen Ozean
Infos: www.comohotels.com, Preis ab ca. 700 € pro Person und Tag mit Frühstück
Geteilte Erlebnisse, die für immer bleiben!
Infos: www.andbeyond.com, Preis ab 1550 € pro Person und Tag inkl. Vollpension und Game Drives
Paradiesische Auszeit auf den Seychellen
Infos: www.anantara.com/de/seychelles, Preis für eine Übernachtung in einer Ocean Pool Villa ab 1400 € für zwei Personen mit Frühstück
Atemberaubende Aussicht auf den See
Infos: www.burgenstockresort.com, im Resort gibt es 4 Hotels, Preise ab 280 Schweizer Franken pro Zimmer und inkl. Frühstück
Inselromantik – zum Träumen schön!
Infos: www.baros.com, Preis ab 350 € pro Person und Tag mit Frühstück
Dorf statt Hotel: rustikale Zweisamkeit auf Sardinien
Info: www.lollovers.it/en, Preise ab 90 €/Nacht/Zimmer
Frankreich zum verlieben: Der Zauber der Provence
Ab ca. 230 €/Nacht/Zimmer (Juni) www.relais-magdeleine.com/en
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.