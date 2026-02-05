Vorteilswelt
Romantik pur

Besondere Destinationen rund um die Welt

Reisen & Urlaub
05.02.2026 13:45
Como Cocoa Island
Como Cocoa Island(Bild: COMO Hotels & Resorts)
Porträt von Andrea Thomas
Porträt von Mario Aberl
Von Andrea Thomas und Mario Aberl

Romantik pur lässt sich leicht in der großartigen und vielfältigen Hotellerie Österreichs genießen, aber wenn ein paar Tage mehr für einen einmaligen Urlaub zu zweit zur Verfügung stehen, vielleicht sogar die Flitterwochen, dann soll es etwas Besonderes sein! 

Eine eigene Villa im Indischen Ozean

  • COMO COCOA ISLAND: Die Privatinsel gehört zu den romantischsten Resorts der Malediven: Vom persönlichen Service bis hin zu dem unverwechselbaren Design, der raffinierten Küche und dem herrlichen Wellness-Bereich – das Luxus-Resort ist perfekt für eine romantische Auszeit und lässt keine Wünsche offen! Selbst Heiraten am Strand ist möglich. Gewählt werden kann zwischen drei verschiedenen exklusiven Zeremonien, die den schönsten Tag im Leben unvergesslich machen. 
Como Cocoa Island
Como Cocoa Island(Bild: COMO Hotels & Resorts)

Infos: www.comohotels.com, Preis ab ca. 700 € pro Person und Tag mit Frühstück

Geteilte Erlebnisse, die für immer bleiben!

  • ANDBEYOND SANDIBE OKAVANGO SAFARI LODGE: Was für ein Logenplatz? Zu finden ist dieser in Botswana, das dünn besiedelt zu den unberührtesten Regionen Afrikas zählt. Es gilt als „das letzte Paradies“ und beeindruckt mit abwechslungsreichen Naturschätzen. Wer Wildtiere wie die Big Five hautnah erleben möchte, ist hier richtig. In der Lodge gibt es kein vor und kein nach der Safari. Das Gefühl, Afrika zu sehen, zu spüren, zu erleben, bleibt die ganze Zeit – dank der einzigartigen Lage und Architektur. 
Andbeyond Sandibe Okavango Safari Lodge
Andbeyond Sandibe Okavango Safari Lodge(Bild: andBeyond)

Infos: www.andbeyond.com, Preis ab 1550 € pro Person und Tag inkl. Vollpension und Game Drives

Paradiesische Auszeit auf den Seychellen

  • ANANTARA MAIA SEYCHELLES VILLAS: Die Seychellen sind ein Traumziel im Indischen Ozean vor der Ostküste Afrikas und bekannt für einzigartig schöne, weiße Sandstrände sowie ganzjährige Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad. Auf der Hauptinsel Mahé und deswegen mit kurzer Transferzeit vom internationalen Flughafen, befindet sich das Anantara Maia Seychelles, ein luxuriöses Resort, das aus lediglich 30 Pool-Villen besteht, die geschickt auf einem 12-Hektar-Areal über der Bucht von Anse Louis integriert sind und absolute Ruhe verheißen. Die Häuser garantieren Privatsphäre. Wer will, kann den ganzen Urlaub in der Villa verbringen, denn für den Zimmer-Service sorgt ein persönlicher Butler. Es ist ein idealer Rückzugsort, der sich auch sehr gut für Hochzeitsreisen eignet. Ein romantisches Gourmet-Erlebnis direkt am Strand wird als „Dining by Design“ angeboten.
Anantara Maia Seychelles Villas
Anantara Maia Seychelles Villas(Bild: Minor Hotels)
(Bild: Minor Hotels)
(Bild: Minor Hotels)

Infos: www.anantara.com/de/seychelles, Preis für eine Übernachtung in einer Ocean Pool Villa ab 1400 € für zwei Personen mit Frühstück

Atemberaubende Aussicht auf den See

  • BÜRGENSTOCK RESORT: 500 Meter über dem Vierwaldstättersee (Schweiz) thront auf dem Bürgenberger Bergrücken ein Resort, dessen Geschichte seit 1873 geschrieben wird und berühmte Gäste wie Audrey Hepburn oder Charly Chaplin verzeichnet. Heute kommen mit der Standseilbahn Gäste aus aller Welt – darunter viele junge Pärchen -, um in einem der Restaurants zu speisen oder, noch besser, im Infinity Pool die sensationelle Aussicht zu genießen und ein Foto für die Ewigkeit zu schießen. 
Bürgenstock Hotel
Bürgenstock Hotel(Bild: Bürgenstock Hotel AG)
(Bild: JOHN ATHIMARITIS)

Infos: www.burgenstockresort.com, im Resort gibt es 4 Hotels, Preise ab 280 Schweizer Franken pro Zimmer und inkl. Frühstück

Inselromantik – zum Träumen schön!

  • BAROS MALDIVES: Die Malediven gelten als Wunschreiseziel für Pärchen. Kein Wunder, sie sind perfekt geeignet, denn jedes Resort ist auf einer eigenen, kleinen Insel. Die Zimmer sind meist Bungalows mit größtmöglicher Privatsphäre. Kaum in einer anderen Destination wird Zweisamkeit derartig zelebriert, gibt es so viele Angebote, um Romantik besonders zu erleben, wie etwa Abendessen am Strand oder am Piano Deck.
Baros Maldives
Baros Maldives(Bild: Baros Maldives)
(Bild: Baros Maldives)

Infos: www.baros.com, Preis ab 350 € pro Person und Tag mit Frühstück

Dorf statt Hotel: rustikale Zweisamkeit auf Sardinien

  • LOLLOVERS VILLAGE EXPERIENCE: In der Barbagia, dem Herzen Sardiniens, liegt eines der schönsten mittelalterlichen Dörfer Italiens, in dem nur noch 12 Einwohner leben: Lollove. Wer in völliger Abgeschiedenheit (ganz ohne WLAN bzw. mit wenig bis keinem Handyempfang) und etwas rustikal Zweisamkeit sucht, wird sie hier finden. Die Idee hatte einer der jungen Dorfbewohner, der nach dem Studium zu seinen Wurzeln zurückkehrte. In drei Häusern des Dorfes gibt es je ein Zimmer, das Gäste mieten können. In Lollove lernt man, sich auf das Wesentliche zu besinnen, und kann dennoch viel erleben: Wandern, Radfahren bzw. Käse, Pasta oder Brot herstellen lernen.
Lollovers Village Experience
Lollovers Village Experience(Bild: sabino.parente - stock.adobe.com)

Info: www.lollovers.it/en, Preise ab 90 €/Nacht/Zimmer

Frankreich zum verlieben: Der Zauber der Provence

  • HOTEL LA MAGDELEINE: Im La Magdeleine im Hinterland von Marseille (Gémenos) wird die Vorstellung eines romantischen Provence-Urlaubs Wirklichkeit. Nur 28 Zimmer gibt es in dem von Maître Mathias Dandine und seiner Frau geführten, geschmackvoll eingerichteten Herrenhaus mit großem Garten und Pool. Platanen vor dem Haus strahlen die Ruhe aus, die man hier findet. Verlieben kann man sich auch in die ausgezeichnete Küche des Maître (1 Michelin-Stern). Wer aktiv sein will, ist zum Wandern oder Mountainbiken in der wunderbaren Region eingeladen. 
Hotel La Magdeleine
Hotel La Magdeleine(Bild: Mario Aberl)

Ab ca. 230 €/Nacht/Zimmer (Juni) www.relais-magdeleine.com/en 

