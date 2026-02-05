Ofner eröffnet Länderkampf in Japan gegen Watanuki

„Eigentlich haben alle drei sehr gut trainiert. Es ist oft einmal ein Bauchgefühl, dass ich mich in dem Fall jetzt für Ofner und Rodionov entschieden habe. Jurij hat heuer ja schon sehr viele Matches gewonnen, man sieht auch, dass er Selbstvertrauen hat. Und bei Sebastian war es so, dass er eine wirklich gute Trainingswoche absolviert hat, und ein Spieler seiner Klasse kann an solch einem Wochenende schon wichtig sein“, erläuterte ÖTV-Teamkapitän Jürgen Melzer. Von den Gegnern wurde er nicht überrascht, der verletzungsgeplagte Ex-Weltranglisten-Vierte Kei Nishikori ist vorerst nicht eingeplant.