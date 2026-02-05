Vorteilswelt
Davis Cup

Ofner eröffnet Länderkampf in Japan gegen Watanuki

Tennis
05.02.2026 12:45
Sebastian Ofner
Sebastian Ofner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sebastian Ofner bestreitet am Freitag (6 Uhr) das erste Einzel für Österreich gegen Japan in Tokio im Länderkampf der ersten Quali-Runde für das Final-8-Turnier im Davis Cup!

0 Kommentare

Der steirische Weltranglisten-135. trifft auf Yosuke Watanuki. Im Anschluss matchen sich Jurij Rodionov und Shintaro Mochizuki. Das wurde bei der Auslosung am Donnerstag offiziell. Lukas Neumayer ist als dritter ÖTV-Einzelspieler damit vorerst nur in der Reservistenrolle.

„Eigentlich haben alle drei sehr gut trainiert. Es ist oft einmal ein Bauchgefühl, dass ich mich in dem Fall jetzt für Ofner und Rodionov entschieden habe. Jurij hat heuer ja schon sehr viele Matches gewonnen, man sieht auch, dass er Selbstvertrauen hat. Und bei Sebastian war es so, dass er eine wirklich gute Trainingswoche absolviert hat, und ein Spieler seiner Klasse kann an solch einem Wochenende schon wichtig sein“, erläuterte ÖTV-Teamkapitän Jürgen Melzer. Von den Gegnern wurde er nicht überrascht, der verletzungsgeplagte Ex-Weltranglisten-Vierte Kei Nishikori ist vorerst nicht eingeplant.

Erstes Duell von Ofner mit Watanuki
Ofner bekommt es zum ersten Mal mit dem im Ranking auf Position 166 liegenden Watanuki zu tun. „Er kann richtig gut spielen. Da muss ich mich echt auf mich selbst und mein Spiel konzentrieren – und schauen, dass ich ihm so wenig wie möglich die Chance gebe, das Kommando zu übernehmen“, sagte der 29-Jährige. Rodionov hingegen war 2025 gleich dreimal gegen Mochizuki im Einsatz und gewann nur einmal. Auch vom Ranking her ist er als 170. gegen die Nummer 108 Außenseiter.

„Es wird auf jeden Fall eine harte Partie. Er wird auf jeden Fall den Heimvorteil haben, aber ich bin guter Dinge, dass ich gut spielen werde. Ich erwarte eine sehr ausgeglichene Partie, in der es um ein paar Punkte in jedem Satz gehen wird“, meinte der 26-Jährige. Für das Doppel zum Samstag-Auftakt sind aus österreichischer Sicht Alexander Erler/Lucas Miedler gesetzt.

