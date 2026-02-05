Trotz Reform Zunahme an Anstaltseinweisungen

Die Diskussion um die Baustellen im heimischen Strafvollzug reißt nicht ab. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg im Maßnahmenvollzug – also die Betreuung von unzurechnungsfähigen Straftätern und jene von zurechnungsfähigen Verbrechern, die aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung gefährlich sind. In Österreich gibt es mehrere forensisch-therapeutische Zentren, darunter jene in Garsten und Asten (OÖ).