Was ist alles erlaubt?

Scheidungsmythen rund um Sex, Affären und Tracker

Kärnten
05.02.2026 05:00
Nicht jedes Paar schafft eine einvernehmliche Trennung ohne Hindernisse.
Nicht jedes Paar schafft eine einvernehmliche Trennung ohne Hindernisse.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

So manches Paar schenkt sich am Ende einer Ehe nichts, wissen erfahrene Scheidungsanwälte zu berichten: Da wird gelogen, betrogen, jedes Gespräch heimlich aufgezeichnet und am Auto auch noch ein GPS-Tracker angebracht. Doch was ist erlaubt? Was ist strafbar? Und stimmt es, dass ein Dritter zur Kasse gebeten werden kann?

0 Kommentare

Im Rahmen unserer Check-dein-Recht-Serie beantworten die beiden Klagenfurter Rechtsanwälte Alexandra Slama und Martin Pöck nicht alltägliche Fragen rund ums Ehe-Aus und auch zur Obsorge. Und so manche Antwort ist überraschend! 

Kärnten
