Scheidungsmythen rund um Sex, Affären und Tracker

So manches Paar schenkt sich am Ende einer Ehe nichts, wissen erfahrene Scheidungsanwälte zu berichten: Da wird gelogen, betrogen, jedes Gespräch heimlich aufgezeichnet und am Auto auch noch ein GPS-Tracker angebracht. Doch was ist erlaubt? Was ist strafbar? Und stimmt es, dass ein Dritter zur Kasse gebeten werden kann?