Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lungenteil entfernt

Falsche Krebsdiagnose: „Das kommt sehr selten vor“

Steiermark
05.02.2026 14:20
(Bild: Chinnapong - stock.adobe.com)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Einer Steirerin wurde nach einer falschen Krebsdiagnose ein Teil der Lunge entfernt – dieser Fall sorgt für Verunsicherung. Patientenanwältin Michaela Wlattnig betont im Gespräch mit der „Krone“: „Das kommt nur sehr, sehr selten vor.“

0 Kommentare

Der Vorfall liegt bereits eineinhalb Jahre zurück, hat nun aber ein gerichtliches Nachspiel: Eine 48-jährige Steirerin erhielt im September 2024 im LKH Graz II die Diagnose Lungenkrebs. Davor war – neben einem Röntgen und einem CT – auch eine Gewebeprobe der Lunge genommen worden. Der Frau wurde zu einem raschen Eingriff geraten, sie ließ sich schließlich in einer Privatklinik einen Teil der Lunge entfernen. Danach stellte sich allerdings heraus: Die Frau hatte keinen Krebs!

Nun geht die Steirerin mit der Grazer Anwältin Karin Prutsch-Lang rechtlich gegen die steirische Spitalsgesellschaft Kages vor und fordert Schadenersatz. Der Vorwuf: Die Ärzte hätten das Resultat der Gewebeuntersuchung, das nicht zu anderen Ergebnissen gepasst habe, hingenommen und die Tumor-Diagnose voreilig erstellt. Die Kages spricht hingegen davon, dass Untersuchung, Behandlung und Aufklärung „lege artis“ („nach den Regeln der Kunst“) erfolgt seien.

Michaela Wlattnig ist Sprecherin der österreichischen Patientenanwälte
Michaela Wlattnig ist Sprecherin der österreichischen Patientenanwälte(Bild: Sepp Pail)

Patientenanwältin: „Wir haben immer wieder Anfragen“
Wie oft kommt es zu solchen falschen Diagnosen? Immerhin wurde vor Kurzem auch bekannt, dass in Linz einer gesunden Frau die Gebärmutter entfernt wurde. „Wir haben immer wieder Anfragen, sie bewegen sich pro Jahr im niedrigen einstelligen Bereich“, sagt die steirische Patientenanwältin Michaela Wlattnig zur „Krone“. Sie betont aber, dass es sich dabei nur um von Patienten behauptete falsche Diagnosen handeln würde. Nur „sehr, sehr selten“ komme es in der Folge tatsächlich zu einer falschen Behandlung. Diese muss mit einem Gutachten nachgewiesen werden.

Die Patientenanwaltschaft kann – wenn eine Vollmacht vorliegt – Unterlagen zum Fall einholen und mit einem Vertrauensarzt prüfen. Der Patient wird danach über das Ergebnis informiert und über seine Möglichkeiten aufgeklärt, so Wlattnig. Es gibt außergerichtliche Schlichtungsstellen oder den Gerichtsweg mit einem Anwalt, den etwa die 48-Jährige nach der fatalen Lungen-OP gewählt hat.

Lesen Sie auch:
Die Ärzte rieten der Frau zu einer raschen OP – das Röntgenbild zeigt die 21 Klammern nach dem ...
Nach Fehldiagnose
Steiermark: Gesunder Frau Teil der Lunge entfernt
04.02.2026
Spitals-Pfusch in Linz
Opfer erhebt neue Vorwürfe: „Es ist unerträglich“
01.02.2026

„Es gibt einen Prozess mit klaren Leitlinien“
„Die Entfernung eines Lungenlappens erfolgt nie leichtfertig“, betont der auf Lungenkrebs spezialisierte Arzt Arschang Valipour (Klinik Floridsdorf) im Ö1-Mittagsjournal. „Es gibt einen Prozess mit klaren Leitlinien.“ Vor einem operativen Eingriff liege entweder eine gesicherte Diagnose vor – oder ein hochgradiger Verdacht, etwa aufgrund der CT-Bilder oder der Risikofakten wie jahrzehntelanges Rauchen. 

In seltenen Fällen, in denen die Diagnose nicht eindeutig ist, müssen Chirurg, Radiologe, Pathologe und Strahlentherapeuten – unter Einbindung des Betroffenen – abwägen und eine Entscheidung treffen. Gerade eine starke Entzündung lasse sich oft nicht eindeutig von Krebs unterscheiden. Das dürfte auch beim Fall der 48-jährigen Grazerin eine Rolle gespielt haben. Den konkreten Fall wollen aber weder Valipour noch Wlattnig bewerten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
188.507 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
187.904 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.968 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf