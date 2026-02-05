Falsche Krebsdiagnose: „Das kommt sehr selten vor“

Patientenanwältin: „Wir haben immer wieder Anfragen“

Wie oft kommt es zu solchen falschen Diagnosen? Immerhin wurde vor Kurzem auch bekannt, dass in Linz einer gesunden Frau die Gebärmutter entfernt wurde. „Wir haben immer wieder Anfragen, sie bewegen sich pro Jahr im niedrigen einstelligen Bereich“, sagt die steirische Patientenanwältin Michaela Wlattnig zur „Krone“. Sie betont aber, dass es sich dabei nur um von Patienten behauptete falsche Diagnosen handeln würde. Nur „sehr, sehr selten“ komme es in der Folge tatsächlich zu einer falschen Behandlung. Diese muss mit einem Gutachten nachgewiesen werden.