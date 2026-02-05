„An meinem Leben wird das nichts ändern“

Elfi Eder in Lillehammer und Hermann Maiers Heldenepos in Nagano 1998 – diese Olympia-Ereignisse sind Marlies Raich aus jungen Jahren in Erinnerung geblieben. Schon 2002 begann sie, ihre ganz eigene Geschichte im Zeichen der fünf Ringe zu schreiben. Weil sie damals im Alter von 20 Jahren in Park City kurzfristig doch startete. „Eigentlich sind schon alle in Wien angelobt worden. Ich war damals nicht dabei, bin erst nach einem sechsten Platz in Are kurzfristig noch nachnominiert worden“, weiß die 44-Jährige – die in ihrer aktiven Karriere unter dem Nachnamen Schild bekannt war – genau. In den Vereinigten Staaten sammelte sie Erfahrungen, um für die folgenden Spiele gerüstet zu sein.