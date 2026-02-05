Österreich bei Turnier in Oslo mit fünf Debütanten

Beim Drei-Nationen-Turnier in Oslo mit Spielen gegen Ungarn am Freitag (19 Uhr) und Norwegen am Samstag (16 Uhr) werden fünf Spieler ihr Debüt in der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft geben. Es ist das letzte Turnier, ehe Anfang April die Vorbereitung auf die WM von 15. bis 31. Mai in der Schweiz beginnt.