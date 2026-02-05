Vorteilswelt
Österreich bei Turnier in Oslo mit fünf Debütanten

Eishockey
05.02.2026 14:21
Roger Bader
Roger Bader(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Roger Bader nutzt die Olympia-Pause, um die nächsten Talente an das A-Team heranzuführen!

Beim Drei-Nationen-Turnier in Oslo mit Spielen gegen Ungarn am Freitag (19 Uhr) und Norwegen am Samstag (16 Uhr) werden fünf Spieler ihr Debüt in der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft geben. Es ist das letzte Turnier, ehe Anfang April die Vorbereitung auf die WM von 15. bis 31. Mai in der Schweiz beginnt.

Bader nominierte mit U20-Kapitän und Schweden-Legionär Johannes Neumann (19/Rögle BK) sowie David Waschnig (18/KAC) zwei Teenager, zudem bekommen die Verteidiger Maximilian Preiml (KAC) und Devin Steffler (HC Innsbruck) erstmals die Chance, sich zu präsentieren. Im Angriff wurde Lenz Moosbrugger (Graz99ers) für Leon Wallner nachnominiert.

„Februar-Break ist die beste Gelegenheit zu sichten!“
„Im Februar sind wir eigentlich jedes Jahr mit einer eher jüngeren Mannschaft am Start, in der sich auch WM-erfahrene Spieler wiederfinden. Der Februar-Break ist für uns Coaches die beste Gelegenheit zu sichten“, erklärte Bader.

Wieder retour ist Benjamin Nissner. Der 28-Jährige pausierte im Nationaltrikot im vergangenen Jahr aufgrund seiner Rückenprobleme, nun will er sich im jungen ÖEHV-Team als Routinier einbringen. Nissners Marschroute für das Turnier: „Einfach Vollgas reinstarten. Sozusagen gar nicht das Wasser austesten, sondern einfach reinspringen, zeigen, dass wir jung und hungrig sind.“

