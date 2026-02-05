„Gastro-Branche ist hart, aber wir lieben es!“

Sie kommen alle aus der Gastro. Nun geht eine ganze Familie gemeinsam neue Wege. Warum es die „Juicy Lucy“-Betreiber auf die Lammersdorfer Hütte oberhalb des Millstätter Sees in Kärnten zieht, erzählen sie im Gespräch mit der „Krone“.
Neue Pächter werden Gäste der Lammersdorfer Hütte oberhalb des Millstätter Sees ab kommenden Mai begrüßen. Es ist eine ganze Familie, die sich dazu entschlossen hat, einen neuen Weg einzuschlagen – und zwar als Hüttenbetreiber.
Für sie alle ist die Gastro-Branche nichts Neues, und sie sind auch keine Unbekannten im Bezirk Spittal. „Mein Mann Daniel war Küchenchef in Velden, ich arbeitete in einem Hotel in Seeboden“, erzählt Lisa-Marie Weiß.
„Juicy Lucy“-Betreiber gehen auf die Alm
Die 33-Jährige nimmt auch ihre Mama und deren Mann mit auf die Alm: Diana Brandner-Kalt und Christian betreiben das Lokal „Juicy Lucy“ in Spittal. Wie berichtet, schließt die beliebte Einkehr „aus privaten Gründen“ Ende Februar ihre Türen. Für das Lokal wird übrigens noch ein Nachfolger gesucht.
„Wir alle lieben die Gastro. Aber jeder, der in dieser Branche arbeitet, weiß, wie viel Zeit dafür aufgeht“, so die Seebodenerin.
„Mehr Zeit für die Familie ...“
Um mehr Zeit mit der Familie verbringen und gleichzeitig der Lieblingsarbeit nachgehen zu können, geht das vierköpfige Team gemeinsam auf die Lammersdorfer Hütte. „So können wir beides vereinen“, freuen sie sich.
Neue Wege für Vorpächter
Für Elke und Kurt Klammer, die 16 Jahre die Gäste auf dieser im Sommer stark frequentierten Hütte bedient haben, ist es gastronomisch auch noch nicht zu Ende. „Wir freuen uns ab Mai auf eine neue Hütte – auf der Fischeralm am Weißensee, in unserer Heimat“, so die beiden.
