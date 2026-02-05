Großbrand bremst Start von Teilchenbeschleuniger

Beschleuniger nicht direkt von Brand betroffen

Weder die alte noch die neu entstehende Anlage ist nach Auskunft des Forschungszentrums betroffen. Das Feuer betreffe eine elektrische Anlage in einem Industriegebäude, Einzelheiten seien noch nicht klar. Es wird jedoch befürchtet, dass das Unglück den Bau der neuen Teilchenbeschleunigeranlage FAIR erheblich verzögert. Der hessische Wissenschaftsminister Timon Gremmels sprach von einem „schwarzen Tag“ für den Wissenschaftsstandort Darmstadt.