Feuer in Darmstadt
Großbrand bremst Start von Teilchenbeschleuniger
Ein Feuer auf dem Gelände einer Darmstädter Forschungseinrichtung hat einen hohen Schaden angerichtet. Der Start eines Milliarden Euro teuren Teilchenbeschleunigers wird durch das Unglück wohl erheblich verzögert.
Das Feuer brach am Donnerstagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache aus. Die Feuerwehr setzte ein Großaufgebot in Gang und sprach von einem erheblichen Sachschaden – verletzt wurde niemand.
Teilchenbeschleuniger um Milliarden Euro
Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung ist für seine Beschleunigeranlage für Ionen bekannt. Derzeit entsteht auf dem Gelände eine neue Anlage. Sie gilt als eines der größten Forschungsvorhaben der Welt, mehrere Milliarden werden investiert. Die Forschungen betreffen unter anderem die Entstehung des Universums.
Hier sehen Sie Bilder von dem Brand:
Beschleuniger nicht direkt von Brand betroffen
Weder die alte noch die neu entstehende Anlage ist nach Auskunft des Forschungszentrums betroffen. Das Feuer betreffe eine elektrische Anlage in einem Industriegebäude, Einzelheiten seien noch nicht klar. Es wird jedoch befürchtet, dass das Unglück den Bau der neuen Teilchenbeschleunigeranlage FAIR erheblich verzögert. Der hessische Wissenschaftsminister Timon Gremmels sprach von einem „schwarzen Tag“ für den Wissenschaftsstandort Darmstadt.
Feuerwehr: Keine Gefahrstoffe in der Luft verzeichnet
Eine Sprecherin des Forschungszentrums sprach von einer dramatischen Situation. Zum Ausmaß des Schadens gebe es noch keine Angaben. Der Werkschutz habe das Gelände geräumt. Die Mitarbeiter hätten den Ort verlassen. Die Bevölkerung wurde in einem größeren Umkreis vor Brandgasen gewarnt. Man solle Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungs- und Klimaanlagen abstellen.
Laut Feuerwehr sind mehrere Fahrzeuge zur Gefahrstoffmessung im Einsatz, es seien zunächst keine Gefahrstoffe nachgewiesen worden. Die Warnungen vor Geruchsbelästigung galten unter anderem auch für das fast 30 Kilometer entfernte Kelsterbach.
Einsatzkräfte aus Darmstadt und den benachbarten Landkreisen seien im Einsatz, auch mehrere Werkfeuerwehren. Insgesamt sprach Wagner von 160 Einsatzkräften. Die Brandbekämpfung werde voraussichtlich bis in die späten Abendstunden andauern, erklärte die Feuerwehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.