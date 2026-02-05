Ein Neustart mit viel Mut und spannenden Projekten

Gastronomie spielt zentrale Rolle

Ein echter Publikumsmagnet hat sich rasch etabliert: die Skitourennacht, die jeden Donnerstag (ab 17 Uhr bis 22 Uhr) stattfindet. Hunderte Tourengeher stapfen dabei mit Stirnlampen den Berg hinauf – mit Einkehr im Bergrestaurant, das von Harald Hicks geführt wird. „Einmal ist uns sogar das Bier ausgegangen“, lacht Andi. Ein Luxusproblem, das zeigt, wie sehr das Angebot angenommen wird.