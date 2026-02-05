Gut 77 Millionen Euro für AK-Mitglieder erkämpft

Zahlen, die man lieber niedriger sehen würde, die aber dennoch erfreulich sind: Weniger Arbeit im AK-Rechtsschutz würde bedeuten, in allen Unternehmen passt das Umfeld für Arbeitnehmer. So bedeuten die Zahlen: Die Experten der AK können meist helfen.

Und zwar im Arbeitsrecht (2512 erledigte Akte, 2441 Neuvertretungen, 7,9 Millionen Euro an ausstehenden Entgelten, unbezahlten Überstunden oder nicht korrekt abgerechneten Sonderzahlungen erkämpft), im Sozialrecht (1144 Neuvertretungen, 1.48 Klagen, 56,1 Millionen Euro erstritten), im Bereich Beruf, Familie und Gleichstellung (13097 Beratungen und 26 Elternfrühstücke mit 547 Teilnehmern) sowie im Insolvenzschutzverband für ArbeitnehmerInnen, ISA, (1380 Beschäftigte wurden vertreten, 13,1 Millionen Euro geltend gemacht).