Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger beim Milliardär

Schicker-Aus? Hoffenheim-Mäzen Hopp legt sich fest

Deutsche Bundesliga
05.02.2026 14:00
Andreas Schicker und Dietmar Hopp
Andreas Schicker und Dietmar Hopp(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Frank Hoermann)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mäzen Dietmar Hopp wehrt sich gegen Berichte, wonach beim Machtkampf beim deutschen Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer auch noch Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker vor dem Absprung steht! Er werde den Steirer „aus voller Überzeugung und mit ganzem Herzen auf unserem gemeinsamen Weg in den internationalen Fußball unterstützen“, sagte der 85-Jährige in einer von der TSG übermittelten Stellungnahme.

0 Kommentare

„Andi Schicker ist ein fantastischer Manager und ein wunderbarer Mensch. Er ist der Architekt und Garant für den größten sportlichen Erfolg unserer TSG seit sehr langer Zeit und stellvertretend für alle Fans und Unterstützer des Vereins“, sagte Hopp. Der in der Vorsaison noch abstiegsgefährdete Klub liegt aktuell auf Platz drei, nur drei Punkte hinter den zweitplatzierten Dortmundern.

Lesen Sie auch:
Andreas Schicker nimmt bei Hoffenheim eine immer zentralere Rolle ein. 
Neuer Personal-Knall
Schicker trägt bei TSG nun besondere Verantwortung
04.02.2026

Machtkampf tobt
Bei den Kraichgauern tobt seit Monaten ein Machtkampf um den Einfluss Hopps. Am Mittwoch hatte die TSG mitgeteilt, dass man sich einvernehmlich auf das Ende der Zusammenarbeit mit Marketing-Geschäftsführer Tim Jost geeinigt habe. Der war erst im Dezember 2024 ins Amt gekommen und ist bereits die vierte Führungskraft, die bei den Hoffenheimern geht. Zunächst hatten Markus Schütz (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Frank Briel (Geschäftsführer Finanzen) ihre Posten räumen müssen.

„Bild“ und „Kicker“ berichten nun, dass auch Schicker zur Disposition steht. Dabei hat der Sport-Geschäftsführer großen Anteil am Aufschwung beim letztjährigen Abstiegskandidaten. Er soll bei einer Neuaufstellung der Geschäftsführung möglicherweise zum Sportdirektor herabgestuft werden, was Schicker nach dpa-Informationen nicht akzeptieren würde. „Mir geht es darum, die sportliche Erfolgsgeschichte der TSG Hoffenheim fortzuschreiben. Daher liegt mein Fokus auf unserem Spitzenspiel am Sonntag, wenn wir bei Bayern München antreten“, sagte der mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattete Schicker nun.

Lesen Sie auch:
Andreas Schicker
Deutsche berichten:
„Schmutziges Spiel!“ Schicker droht das Aus
04.02.2026

Vereinsspitze wird neu gewählt
Zudem war Präsident Jörg Albrecht aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Mit Schicker bleibt nur noch ein Geschäftsführer in der GmbH. Der Interims-Vereinsvorsitzende, der aus der Ultra-Szene stammende Christoph Henssler, hat durch die Rückgabe der Stimmrechtsmehrheit durch Hopp vor drei Jahren großen Einfluss. Er gilt als Hopp-Gegner. Der neue Präsident wird bei der Mitgliederversammlung im März gewählt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
188.507 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
187.904 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.968 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Deutsche Bundesliga
Ärger beim Milliardär
Schicker-Aus? Hoffenheim-Mäzen Hopp legt sich fest
Deutsche berichten:
„Schmutziges Spiel!“ Schicker droht das Aus
Freude bei den Bayern
Konrad Laimer wieder im Mannschaftstraining dabei
Für Abstiegskampf
ÖFB-Legionäre kennen jetzt ihren neuen Trainer
Neuer Personal-Knall
Schicker trägt bei TSG nun besondere Verantwortung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf