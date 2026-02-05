Schicker-Aus? Hoffenheim-Mäzen Hopp legt sich fest

„Bild“ und „Kicker“ berichten nun, dass auch Schicker zur Disposition steht. Dabei hat der Sport-Geschäftsführer großen Anteil am Aufschwung beim letztjährigen Abstiegskandidaten. Er soll bei einer Neuaufstellung der Geschäftsführung möglicherweise zum Sportdirektor herabgestuft werden, was Schicker nach dpa-Informationen nicht akzeptieren würde. „Mir geht es darum, die sportliche Erfolgsgeschichte der TSG Hoffenheim fortzuschreiben. Daher liegt mein Fokus auf unserem Spitzenspiel am Sonntag, wenn wir bei Bayern München antreten“, sagte der mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattete Schicker nun.