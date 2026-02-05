Highlight steigt in neuer Arena ohne Zuschauer

Es ist ein Segen für den Sport und die Athleten vieler Sparten, dass sie errichtet und 2025 eröffnet wurde: die um 133 Millionen Euro gebaute Sport Arena Wien! In der es aber ein Kuriosum gibt: Die Leichtathleten stoßen an ihre Grenzen, der nationale Höhepunkt der Hallensaison muss ohne Zuschauer steigen.