20-jähriger Däne

Sturm Graz verleiht Julius Beck an Elfsborg!

Bundesliga
05.02.2026 13:49
Julius Beck
Julius Beck(Bild: David Ferk/SK Sturm)
Fußball-Meister Sturm Graz hat Mittelfeldspieler Julius Beck bis Dezember 2026 an den schwedischen Klub IF Elsborg verliehen!

Der 20-jährige Däne war im vergangenen Sommer vom dänischen Verein Esbjerg geholt worden.

Er brachte es seither für die Profimannschaft der Steirer auf sechs Einsätze.

