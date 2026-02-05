Mehr als Tausend Haushalte in Kärnten ohne Strom

Bis zu einem Meter Neuschnee möglich

Gegen Mittag soll das Italientief, wie berichtet, in Oberkärnten und Osttirol für weitere Schneemengen sorgen. In den Alpen ist bis zu einem Meter Neuschnee möglich, was auch die Lawinenwarndienste alarmiert hat. Laut Lawinenwarndienst des Landes Kärnten dürfte die Gefahrenstufe 4 von 5 erreicht werden.