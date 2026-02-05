Vorteilswelt
Starker Schneefall

Mehr als Tausend Haushalte in Kärnten ohne Strom

Kärnten
05.02.2026 09:53
Schneekettenflicht gilt etwa am Katschberg.
Schneekettenflicht gilt etwa am Katschberg.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Vor allem im Kärntner Bezirk Villach-Land sorgt der starke Schneefall am Donnerstag für Probleme. Neben Kettenpflichten auf den Straßen sind auch knapp 1200 Haushalte ohne Strom.

In der Nacht auf Donnerstag waren noch mehr als 2000 Haushalte ohne Versorgung – vorrangig ist der Bezirk Villach-Land betroffen. Knapp 25 Zentimeter Neuschnee hat es etwa in der Gemeinde Finkenstein gegeben. Laut Kärnten Netz dauern die Arbeiten noch an, man bemühe sich aber um eine schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung.

Auf den Straßen geht es indes ebenso langsam voran. Mehrere Abschnitte mussten in der Nacht gesperrt werden, etwa auf der B100. Am Mittwoch gilt außerdem weiterhin Kettenpflicht: auf der Drautal Straße (B100) und auf der Katschberg Straße (B99).

Lesen Sie auch:
Die Lawinengefahr steigt.
Hohe Warnstufe
Italientief bringt bald „extreme Schneemengen“
04.02.2026

Bis zu einem Meter Neuschnee möglich
Gegen Mittag soll das Italientief, wie berichtet, in Oberkärnten und Osttirol für weitere Schneemengen sorgen. In den Alpen ist bis zu einem Meter Neuschnee möglich, was auch die Lawinenwarndienste alarmiert hat. Laut Lawinenwarndienst des Landes Kärnten dürfte die Gefahrenstufe 4 von 5 erreicht werden.

Kärnten
