Mehr als Tausend Haushalte in Kärnten ohne Strom

Vor allem im Kärntner Bezirk Villach-Land sorgt der starke Schneefall am Donnerstag für Probleme. Neben Kettenpflichten auf den Straßen sind auch knapp 1200 Haushalte ohne Strom.
In der Nacht auf Donnerstag waren noch mehr als 2000 Haushalte ohne Versorgung – vorrangig ist der Bezirk Villach-Land betroffen. Knapp 25 Zentimeter Neuschnee hat es etwa in der Gemeinde Finkenstein gegeben. Laut Kärnten Netz dauern die Arbeiten noch an, man bemühe sich aber um eine schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung.
Auf den Straßen geht es indes ebenso langsam voran. Mehrere Abschnitte mussten in der Nacht gesperrt werden, etwa auf der B100. Am Mittwoch gilt außerdem weiterhin Kettenpflicht: auf der Drautal Straße (B100) und auf der Katschberg Straße (B99).
Bis zu einem Meter Neuschnee möglich
Gegen Mittag soll das Italientief, wie berichtet, in Oberkärnten und Osttirol für weitere Schneemengen sorgen. In den Alpen ist bis zu einem Meter Neuschnee möglich, was auch die Lawinenwarndienste alarmiert hat. Laut Lawinenwarndienst des Landes Kärnten dürfte die Gefahrenstufe 4 von 5 erreicht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.