„Alleine gehe ich im Dunklen einfach nicht laufen“

Jede bekommt ein bunt blinkendes Haarband, und dann geht auch das Aufwärmen schon los. Mehr als 20 (vor allem junge) Frauen haben sich am Montagabend vor der Grazer Oper versammelt, um gemeinsam joggen zu gehen. Viele von ihnen sind zum ersten Mal bei einer Laufgruppe dabei. „Ich fühle mich unsicher, wenn ich abends alleine laufe“, sagt Fabia. „Es ist keine Entspannung.“ Viele bleiben überhaupt zu Hause, sobald es dunkel wird. „Ich mach‘s einfach nicht“, erwidert Ajla.