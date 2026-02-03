Rote Ampel: Pkw-Lenker erfasst Fußgänger (77)

Razzia bei Online-Plattform X: Musk vorgeladen
Montagnachmittag ist es in Wien-Neubau zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein Fußgänger (77) wurde von einem Auto erwischt und dabei schwer verletzt.
Der 26-jährige Pkw-Lenker war in Richtung Lerchenfeldergürtel unterwegs, als es zu der Kollision mit einem 77-jährigen Fußgänger kam. Laut ersten Zeugenaussagen dürfte der Pensionist bei Rotlicht den Schutzweg überquert haben.
Pensionist im Krankenhaus
Durch den Zusammenstoß wurde er schwer verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus.
Der Autofahrer blieb unverletzt, wurde jedoch wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
