Verbrenner-NoVa steigt: Argument für E-Auto?

Die Normverbrauchsabgabe (NoVa) für neue Benziner und Diesel steigt mit 2026 deutlich. E-Autos bleiben davon hingegen weiterhin befreit. Unsere Frage vom 3. Februar lautet: „NoVa auf Verbrenner immer höher: Ein Argument, um auf E-Autos umzusteigen?“
Ihre Meinung zählt!
Was meinen Sie? Welche Rolle spielt die erhöhte NoVa bei Ihrer Entscheidung über einen möglichen Neuwagen? Was spricht für Sie für oder gegen ein E-Auto?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
