Fieberhafte Suche
US-TV-Star bangt nach Entführung um Mutter (84)
Die Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie („Today“), wird seit Samstagabend vermisst. Die Polizei geht von einer Entführung aus. Die 84-jährige Nancy soll in ihrem Haus in Catalina Foothills (US-Bundesstaat Arizona) aus dem Schlaf gerissen und verschleppt worden sein.
Sheriff Chris Nanos vom Pima County gab während einer Pressekonferenz zu Protokoll: „Ich bin überzeugt, dass sie entführt worden ist. Sie hat ihr Zuhause nicht aus eigenem Antrieb verlassen. Sie ist nicht freiwillig gegangen.“
Die Entführung soll Samstagabend kurz vor 22 Uhr stattgefunden haben. Tags darauf sei Guthrie von Angehörigen als vermisst gemeldet, da sie nicht wie vereinbart zum Gottesdienst erschienen war.
Auch FBI auf Suche
Die 84-Jährige ist laut Behörden geistig klar, aber körperlich eingeschränkt. Sie muss täglich Medikamente einnehmen. Suchmaßnahmen mit Hunden, Drohnen und freiwilligen Helfern blieben bislang ergebnislos. Unterstützt wird die Suche auch durch das FBI.
Ermittler rufen Zeugen dazu auf, Hinweise zu melden, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten. Lösegeldforderungen gingen bislang keine ein. Videos von Überwachungskameras werden derzeit ausgewertet.
