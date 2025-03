So sichern Sie die Erinnerung an Ihr Leben

Was also kann man tun, damit die Schrift- und Bildquellen des eigenen Lebens die Zeiten überdauern? Am besten auf einen altbewährten Datenträger setzen: Papier. Verfassen Sie handschriftliche Notizen, schreiben Sie Tagebuch, legen Sie ein analoges Fotoalbum an. Nachfolgende Generationen werden es Ihnen danken.