Olympia-Bann: Weltcup-Dominatorin „sehr traurig“

Kein Verständnis hat der mehrfache Weltmeister auch dafür, dass die Nordische Kombination generell immer mehr ins Abseits zu geraten droht – mit der Begründung, es gebe nur wenige Nationen mit Topathleten in dieser Sportart. „Da können wir Olympia abschaffen, da darf es ganz viele Sportarten nicht mehr geben, da muss man den 100-Meter-Sprint rausreklamieren. Das sind keine Argumente für mich, das sind nur fadenscheinige, richtig schwache Ausreden“, so Gottwald.