Auch ÖSV-Legende sauer

Olympia-Bann: Weltcup-Dominatorin „sehr traurig“

Ski Nordisch
03.02.2026 11:34
Ida Marie Hagen gewann zuletzt in Seefeld.
Ida Marie Hagen gewann zuletzt in Seefeld.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass es bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina keine Frauenbewerbe in der Nordischen Kombination gibt, sorgt nach wie vor für Gesprächsstoff. „Ich kann kaum daran denken, weil ich dann sehr traurig werde“, ist etwa Ida Marie Hagen am Boden zerstört.

„Es wird schwierig sein, die Olympischen Spiele von zu Hause aus zu verfolgen“, schildert die Norwegerin im Gespräch mit „TV2“.

Ida Marie Hagen
Ida Marie Hagen(Bild: GEPA)

„Wir sind eine coole Sportart“
Am vergangenen Wochenende gewann Hagen überlegen das Seefeld-Triple der Frauen. Mit ihrem zehnten Saisonerfolg sicherte sie sich auch vorzeitig den Gesamtweltcup. Bei Olympia muss sie jedoch zusehen, und die Zukunft der Nordischen Kombination ist ungewiss. „Wir hätten einen Platz dort verdient gehabt. Nicht nur wegen der Gleichberechtigung, sondern auch, weil wir eine coole Sportart sind“, betont Hagen.

Gottwald: „Skurril“ und „weltfremd“
Auch ÖSV-Legende Felix Gottwald ist nicht gut auf das IOC zu sprechen. Die Tatsache, dass es keine olympischen Frauenbewerbe gibt, bezeichnete der Salzburger vor rund einem Monat als „skurril“ und „weltfremd“.

Felix Gottwald
Felix Gottwald(Bild: Andreas Tröster)

Kein Verständnis hat der mehrfache Weltmeister auch dafür, dass die Nordische Kombination generell immer mehr ins Abseits zu geraten droht – mit der Begründung, es gebe nur wenige Nationen mit Topathleten in dieser Sportart. „Da können wir Olympia abschaffen, da darf es ganz viele Sportarten nicht mehr geben, da muss man den 100-Meter-Sprint rausreklamieren. Das sind keine Argumente für mich, das sind nur fadenscheinige, richtig schwache Ausreden“, so Gottwald.

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
161.779 mal gelesen
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
114.943 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
114.741 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
