Stewarts Leben wäre ohne Coming-out unvollständig

„Das kann ich einfach nicht“

Bis dahin hätten ihr viele Menschen gesagt: „Deiner Karriere würde es besser tun, wenn du nicht mit deiner Freundin Händchen haltend nach draußen gehen würdest“, schilderte Stewart nun. „Und ich dachte mir: Ihr wollt also, dass ich ein unvollständiges Leben führe? Und ihr wollt, dass ich ein System aufrechterhalte, das Menschen ausschließt? Das kann ich einfach nicht.“