Offene Worte

Stewarts Leben wäre ohne Coming-out unvollständig

Society International
03.02.2026 11:33
Kristen Stewart sprach jetzt offen über die Umstände, die zu ihrem Coming-out geführt haben.
Kristen Stewart sprach jetzt offen über die Umstände, die zu ihrem Coming-out geführt haben.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kristen Stewart hat über die Beweggründe für ihr öffentliches Coming-out vor neun Jahren gesprochen. „Es ging mir weniger darum, Details meiner Beziehung zu teilen, sondern vielmehr darum, anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die nicht in vollem Umfang am Leben teilhaben können, weil sie sich verstecken müssen“, sagte die 35-Jährige dem US-Sender ABC News. 

Stewart hatte 2017 in der Fernsehshow „Saturday Night Live“ über frühere Tweets des US-Präsidenten Donald Trump über ihr Beziehungsleben gesprochen und an Trump gerichtet verkündet, „total lesbisch“ zu sein.

„Das kann ich einfach nicht“
Bis dahin hätten ihr viele Menschen gesagt: „Deiner Karriere würde es besser tun, wenn du nicht mit deiner Freundin Händchen haltend nach draußen gehen würdest“, schilderte Stewart nun. „Und ich dachte mir: Ihr wollt also, dass ich ein unvollständiges Leben führe? Und ihr wollt, dass ich ein System aufrechterhalte, das Menschen ausschließt? Das kann ich einfach nicht.“

Stewart wurde an der Seite von Robert Pattinson mit den „Twilight“-Filmen weltbekannt und war auch vorübergehend mit ihrem Schauspielkollegen liiert. Seit 2019 ist sie mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer zusammen. Mit „The Chronology of Water“ legte sie im Vorjahr ihr Regiedebüt vor.

