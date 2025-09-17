Schicken Sie Ihren Namen auf die Reise zum Mond

Vorteilswelt
Wissenschaft
17.09.2025 10:15
Die Namen werden nach NASA-Angaben gesammelt und sollen auf einer Speicherkarte Teil der ...
Die Namen werden nach NASA-Angaben gesammelt und sollen auf einer Speicherkarte Teil der Mond-Mission „Artemis 2“ werden. Eine virtuelle Bordkarte gibt‘s dazu (kleines Bild).(Bild: NASA, Krone KREATIV)

Wer schon immer einmal zum Mond fliegen wollte, kann jetzt zumindest seinen Namen auf die große Reise schicken. Alle Einsendungen werden gesammelt und sollen auf einer Speicherkarte Teil der Mond-Mission „Artemis 2“ werden. 

Auf der Webseite der US-Raumfahrtbehörde NASA kann man noch bis zum 21. Jänner 2026 seinen Namen eingeben und bekommt dann eine virtuelle Bordkarte. 

„Wir sammeln Namen, um zum Mond zu fliegen. 3,4 Millionen Menschen haben sich uns für ‘Artemis‘ angeschlossen“, lädt die NASA auch auf X Fans der Raumfahrt auf, sich an der Aktion zu beteiligen (siehe Beitrag unten).

Bei „Artemis 2“ sollen die US-Astronautin Christina Koch, ihre US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman sowie der kanadische Raumfahrer Jeremy Hansen voraussichtlich im April 2026 mit der „Orion“-Kapsel rund zehn Tage lang um den Mond fliegen. 

Auch krone.at fliegt zum Mond:

Lesen Sie auch:
Neun Optionen
„Artemis 3“: NASA legte Mond-Landestellen fest
28.10.2024
3 private Firmen dabei
Mission „Artemis“: NASA lässt Mondfahrzeuge bauen
04.04.2024

Mission mehrfach verschoben
Sie wären die ersten vier Raumfahrer in der Nähe des Mondes, seit die Astronauten der „Apollo 17“-Mission den Erdtrabanten 1972 für einige Zeit betraten. Die Mission wurde allerdings schon mehrfach verschoben.

Porträt von krone.at
krone.at
Folgen Sie uns auf