Schicken Sie Ihren Namen auf die Reise zum Mond

Wer schon immer einmal zum Mond fliegen wollte, kann jetzt zumindest seinen Namen auf die große Reise schicken. Alle Einsendungen werden gesammelt und sollen auf einer Speicherkarte Teil der Mond-Mission „Artemis 2“ werden.
Auf der Webseite der US-Raumfahrtbehörde NASA kann man noch bis zum 21. Jänner 2026 seinen Namen eingeben und bekommt dann eine virtuelle Bordkarte.
„Wir sammeln Namen, um zum Mond zu fliegen. 3,4 Millionen Menschen haben sich uns für ‘Artemis‘ angeschlossen“, lädt die NASA auch auf X Fans der Raumfahrt auf, sich an der Aktion zu beteiligen (siehe Beitrag unten).
Bei „Artemis 2“ sollen die US-Astronautin Christina Koch, ihre US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman sowie der kanadische Raumfahrer Jeremy Hansen voraussichtlich im April 2026 mit der „Orion“-Kapsel rund zehn Tage lang um den Mond fliegen.
Auch krone.at fliegt zum Mond:
Mission mehrfach verschoben
Sie wären die ersten vier Raumfahrer in der Nähe des Mondes, seit die Astronauten der „Apollo 17“-Mission den Erdtrabanten 1972 für einige Zeit betraten. Die Mission wurde allerdings schon mehrfach verschoben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.